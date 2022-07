Denuncia ante la FGR contra Layda

Alejandro Moreno Cárdenas, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por violar el amparo que le fue concedido en contra de la difusión de audios que ya suma más de un mes por parte de la integrante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

-Denuncié ante la @FGRMexico, el hecho de que la Gobernadora de Campeche incumplió un mandato judicial federal de suspensión de plano, otorgada y ordenada por un Juez de Distrito a mi favor, tuiteó el dirigente tricolor. Sansores se negó a recibir la notificación la semana pasada con la intención de no suspender su programa televisivo, en el que ha violentado la ley constantemente, ha dicho el líder, conocido como Alito.

SE FROTAN LAS MANOS CON DELFINA

En el Estado de México, Morena se frota las manos para continuar con la violación de la ley.

Ahora que ya se conoce que Delfina Gómez Álvarez es la que comanda las preferencias -qué extraño ¿verdad?-, preparan todo para la segunda encuesta, esa que nadie conoce pero de la que todo el mundo habla, para elegir a la coordinadora, defensora o como se llama de la Cuarta Transformación en suelo mexiquense, lo que no es sino la candidata o candidato de Morena a la gubernatura para la elección de 2023. Y en cuanto se conozca a la ganadora del dedazo, perdón encuesta, que -¡adivinó!- todo apunta para que sea Delfina, comenzará la campaña al margen de la ley, porque la actividad electoral comienza oficialmente hasta finales de año. -¿Y la alianza Va por el Estado de México qué espera para responder?, se escuchó en radiopasillo.

RESUELVE CRISIS DEL AGUA

Por cierto, en Tlalnepantla, Estado de México, el alcalde Marco Antonio Rodríguez Hurtado se aplica y eso causa envidia de la mala entre sus opositores. Recientemente han armado una campaña en redes sociales para criticarle, cuando, hasta ahora, ha cumplido con lo que prometió: resolver la crisis de agua que dejó el gobierno de Morena con Raciel Pérez, que, como su nombre, racionaba la entrega de agua. Un día sí y otro también enviaba sólo tandeos, incluso en colonias y fraccionamientos donde jamás había faltado el agua.

Con el argumento de la austeridad y el ahorro obsesivo mostrado desde Palacio Nacional, el ex alcalde no pagaba el mantenimiento y funcionamiento de los pozos y por eso no había agua, se escuchó en radiopasillo.

CHICO CHE Y 30 MIL MILLONES

Las consultas que Canadá y Estados Unidos solicitaron porque México favorece a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) representan 30 mil millones de dólares.

Sí, en caso de que México pierda por esas presuntas violaciones al Trado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), esas pérdidas se darán al sumar el retiro de inversiones de las empresas privadas que se han bloqueado para dar preferencia a Pemex y a CFE y de los aranceles y multas que se aplicarán irrmediablemente.

-¡Uy, qué miedo!, repiten los demandantes, al ritmo de Chico Che, se escuchó en radiopasillo.

radiopasillo@ova.com.mx