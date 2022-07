Descartado se generalicen la portación de armas de fuego en el país.

CIUDAD VICTORIA Tamaulipas,- Los permisos para portar armas se autorizan en casos excepcionales, por lo anterior se descarta se generalice la portación de armas en el país, aseguró el comandante de la 48 Zona Militar Elpidio Canales Rosas.

El General de Brigada Diplomado de Estado Mayor explicó que de acuerdo con la Constitución, todo mundo tiene derecho de poseer un arma de uso permitido en su domicilio particular.

“Siempre y cuando sea de las armas permitidas, portar no, portación hasta ahorita no hay, son licencias especiales de portación que autorizan pero solamente a empresas de seguridad”

Mencionó que son casos excepcionales de empresas que solicitan a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Ellos logran su licencia y ellos le proporcionan seguridad a particulares, portar en el automóvil, no, no el automóvil no representa un domicilio”puntualizó.

Cabe mencionar que el líder nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas criticó a través de Twitter la estrategia de seguridad del gobierno federal y planteó la posibilidad de modificar la ley de Armas de Fuego.