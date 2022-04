Descartan escasez de gasolina en frontera norte

POR EDUARDO VIZCARRA.

NUEVO LAREDO Tamaulipas,- El Presidente de la Asociación de Gasolineros de Nuevo Laredo, Jose Luis Palos, dio a conocer que la gasolina ha escaseado en la ciudad, esto debido a que Cadereyta dejó de trasvasar debido a una descompostura en su planta, por lo que ahora se ha tenido que traer gasolina desde Tuxpan, Veracruz, originando un retraso en el suministro de las estaciones del norte del país.

“Nosotros como asociación de gasolineros, estábamos un poco preocupados, porque empezamos a ver que varias estaciones se empezaron a quedar sin que les suministran combustible, por lo que rápidamente convocamos una reunión y tratamos de organizarnos para que esto no suceda” comentó.

Dijo que es de gran importancia que Nuevo Laredo siga trabajando, ya que es una de las fronteras más importantes de toda Latinoamérica y la más importante de México, por lo que una situación como ésta pondría en peligro la economía de la ciudad.

“Hay varias situaciones, ahora con que el precio en Estados Unidos es más alto, varias empresas vienen a cargar gasolina en México, al igual que mucha gente y eso hizo un alza en la demanda” expresó.

Mencionó que se hizo una programación conjunta con Pemex, por lo que esperan que esta semana se regularice esta situación en Nuevo Laredo.

Actualmente Nuevo Laredo cuenta con 55 estaciones públicas, y la mitad de ellas cuentan con problemas de suministro.

“Siempre Pemex ha tenido disponibilidad y jamás hemos tenido problemas con ellos, en realidad trabajan muy bien, pero muchas veces no depende de ellos, si no que depende de que no hay rapidez en el trasvase y eso nos perjudica no solo a Nuevo Laredo, si no a todo el estado” señaló.

Por último dijo que el suministro de gasolina está garantizado, tanto de diesel como magna, sin embargo la Premium se prevé que por lo menos durante dos semanas no se tenga.