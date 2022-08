Detener la fuga de cerebros: Conacyt

FERNANDO FUENTES

“Hay que formar a los profesionistas, y a los investigadores e investigadoras en áreas estratégicas que son de urgente necesidad, estamos privilegiando un mayor número de becarios en el extranjero pero en áreas prioritarias y con los compromisos de nuestros becarios de regresar a México. También nos comprometemos que a finales del año, no haya un rezago laboral de posgrados, es decir que no haya un doctor o doctora formado en nuestro país con recursos públicos que tenga que irse por falta de oportunidades, así lo afirmó María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Conacyt, en reunión a distancia e inédita con la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación, tanto de la Cámara de Diputados y cómo del Senado de la República.

Ante diputados y senadores del PRI, PAN, MORENA, PVEM, MC, PT y el PRD, explicó la funcionaria federal, vía zoom, que “Se mandaban a becarios al extranjero a universidades depredadoras de bajísimo nivel en áreas que por ley no tendrían que ser apoyadas desde el Conacyt, había ahí una suerte de indefinición en el compromiso de retornar y desde luego una falta de planeación estratégica, eso es lo que se cambió no es que se disminuyeran las becas. Las becas a todos niveles han aumentado, el presupuesto ha aumentado significativamente, sobre todo en becas y en los apoyos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)”

“Como parte de los cinco ejes estratégicos del Conacyt, abrimos para el extranjero una exclusiva convocatoria a nivel doctorado, porque el irse a estudiar una maestría fuera del país ocasiona muchos gastos públicos, cuándo en el país, se puede estudiar esas maestría en mejores condiciones y mejor.

“El rezago laboral es muy importante para nosotros, por ningún motivo estamos reduciendo los apoyos, estamos trabajando con las y los doctores que ya están formados, la nueva coordinación antes programa de cátedras ahora estudiando por México, ha podido captar para que alguno de estos doctores para apoyar proyectos estratégicos de investigación científica que necesita el país, para apoyar proyectos de investigación en fronteras, universidades públicas.

“Hemos abierto un programa para este rezago laboral de posgrados de dos años, hemos podido atender este rezago laboral en un cerca del 70 por ciento, y esa es una de nuestras metas que tenemos al finalizar el año para llegar a un 100 por ciento, es decir que no haya doctor o doctora formado en nuestro país con recursos públicos que tenga que irse por falta de oportunidades o que este subempleado o desempleado que tenga una oportunidad, por lo menos en uno de los posdoctorado de cuatro años que le permita transitar a una oportunidad laboral en una plaza estudiando por México.

“Y en el reciente cambio de reglamento del SNI también tiene esa visión, el promover el retiro digno de colegas de 65 años y más, que no dependan de tener un puesto laboral de tiempo completo, para mantener su beca SIN, incentivar a un mayor número de colegas a retirarse y abrir espacios en las universidades de educación superior y el posgrado en las industrias para que se abran oportunidades laborales” explicó María Elena Álvarez en lo que respecta a becas y rezago laboral de posgrados”

