Determina Tribunal que AMLO vulneró equidad de contienda en Hidalgo

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí vulneró la equidad de la contienda electoral en el estado de Hidalgo, al hacer declaraciones contra la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD en esa entidad, Carolina Viggiano Austria, quien finalmente perdió la elección del año pasado.

Al revocar la resolución de la sala regional especializada, quien había determinado que las expresiones realizadas por el presidente de la República durante su conferencia matutina del 25 de abril no vulneraron los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad, en el contexto del pasado proceso electoral local.

Los magistrados electorales hicieron del conocimiento del presidente de la República la sentencia y lo exhortaron para que se abstenga de reiterar conductas como las denunciadas y que mantenga una postura neutral durante el desarrollo de las elecciones.

Y es que, en la conferencia de prensa matutina de esa fecha, el presidente aseguró que la candidata de la coalición Va por México se opuso al pago de pensión de los adultos mayores, pese a ser el principal programa de bienestar de esta administración.

“No me extraña lo que declaró una candidata del PRI en Hidalgo, no me extraña, que hay que quitar las pensiones a los adultos mayores, fue sincera, porque también cuando se estableció de que iba a convertirse en un derecho constitucional la pensión a adultos mayores, todos los del PAN votaron en contra”, aseguró en aquella ocasión.

Por ello, el PRI, PAN y PRD presentaron una denuncia.

En este contexto, los magistrados electorales determinaron que las expresiones del presidente de la República vulneraron los principios constitucionales de neutralidad, equidad en la contienda e imparcialidad.

Consideraron que las expresiones denunciadas implicaron un posicionamiento y una crítica hacía la candidata de la coalición Va por Hidalgo; asimismo, se presume que tuvieron un grado de impacto o incidencia en la elección para la renovación de la gubernatura, pues se suscitaron durante el desarrollo de las campañas.