Detonará el Tianguis Turístico más inversiones en la CDMX, asegura la jefa de Gobierno

POR PATRICIA RAMÍREZ/ Enviada

ACAPULCO, Guerrero.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la llegada del Tianguis Turístico a la Ciudad de México en 2023 permitirá detonar el turismo en la capital y extender ese efecto a todo el país, al abrir nuevos mercados para el turismo internacional.

En conferencia de prensa para presentar esta nueva edición del Tianguis Turístico, que por primera vez se realizará en la capital del país el próximo año, aseguró que acudir a este tipo de eventos es responsabilidad de los gobernantes, pues se trata de atraer inversión extranjera, en favor de la economía de la ciudad.

Asimismo, Sheinbaum Pardo sentenció que la capital del país está recibiendo el primer lugar en inversión extranjera directa además de recibir inversión inmobiliaria y turística, la que va en aumento constante.

“La Ciudad de México se ha vuelto hoy una ciudad segura y una ciudad donde el turismo se está recibiendo por parte de jóvenes de todo el mundo gracias a que no cerramos en la tercera ola muchísimos jóvenes de distintos lugares del mundo escogieron a la Ciudad de México para vivir en ella”, sentenció al ser cuestionada sobre la inseguridad pública.

Sheinbaum Pardo enfatizó que los homicidios están a la baja, pues han caído 63 por ciento en un 63 por ciento además de que los robos de vehículos han alcanzado un mínimo histórico pues antes se robaban 50 vehículos diarios y hoy hurtan 16 por día.

Insistió en que el Tianguis Turístico es importante para la Ciudad de México porque el turismo está crecido de manera muy importante y no solamente está recuperando los niveles del 2019 sino que está abriendo distintos tipos de turismo.

En este contexto, explicó que el programa Ciudad al Aire Libre ha permitido atraer a una gran cantidad de personas, en particular a jóvenes, a los restaurantes y cafés en zonas emblemáticas como la Roma, Condesa y Polanco.

Además, está llegando a la CDMX un nuevo tipo de turismo, que es el de los nómadas digitales, que son los que pueden trabajar a distancia y deciden asentarse en la Ciudad de México para vivir por temporadas.

“Entonces, está creciendo el turismo en la ciudad, hoy estamos a cerca del 60 por ciento en la ocupación hotelera, de cuartos de hotel, y hay zonas en la ciudad, como el centro de la ciudad, que, recientemente nos reunimos con los hoteleros, que están ya en cerca del 80 por ciento y, particularmente, en fines de semana. Durante mucho tiempo el turismo en la ciudad fue turismo de negocios, de lunes a viernes, y hoy está convirtiéndose, también, en turismo de fin de semana”, dijo.

La jefa de Gobierno hizo destacar que la sede del Tianguis Turístico 2023 será el Centro Citibanamex, que tiene las condiciones para albergar a una exposición de este tamaño, aunque habrá actividades en otras zonas de la ciudad.

A su vez, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, aseguró que durante muchos años los empresarios del sector turístico demandaron llevar al Tianguis a la Ciudad de México pero por intereses políticos no se había hecho, pero ahora significará un hito, por la cantidad de negocios que podrán hacerse desde allá.