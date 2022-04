Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología

Por Fernando Fuentes

“Al celebrarse ayer El Día Mundial de Ciencia y Tecnología, podríamos decir que es el día de la reflexión hacia la curiosidad, la ciencia es inherente al hombre porque el hombre es curioso, forma parte de su ser el estar hurgando e investigando de lo que no sabe. La ciencia nos ha permitido vivir mucho más años de lo que vivíamos antes, nos ha permitido vivir en todo el planeta, viajar en un barco de vela que permite descubrir América, y ahora estar haciendo investigaciones en el planeta Marte, buscar hacer, como se plantea una atmosfera artificial y colonizar planetas, consideró en exclusiva el Dr. Luis Niño de Rivera y Oyarzabal, profesor e investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

“La ciencia nos permitió en esta generación ver que La Tierra es redonda con nuestros propios ojos, nos está permitiendo hacer máquinas de tamaño milimétrico y manométrico que puedan entrar al cuerpo de los seres humanos y hacer modificación en la célula, nos va permitir en un poco tiempo, hacer uso de la inteligencia artificial, como algo que pudiera pensarse hasta aterrador, la posibilidad de que el hombre construya cerebros artificiales e inteligentes, en materia inorgánica que rivalicen con la inteligencia del hombre, puedan crear instancias de pensamiento que compartan que sean equivalente a la inteligencia que el hombre tiene y esto va plantear retos muy importantes, por ejemplo imagínate que en poco tiempo pudiéramos tener robots inteligentes que nos asistan en casa, que trabajen en fábricas pero que también desplacen a los trabajadores o incluso que sean capases de ser profesores e investigadores”

“Como ha sido el impacto de la ciencia solamente en un ciclo o en menos de un ciclo, digamos en 1950 que yo pudiera entender cuando tenía cinco años oyendo mi radio de bulbos y no había televisión en casa. Cuando era estudiante en el politécnico de 1970 al 78, siendo ya ingeniero no imaginábamos que iba a ver teléfonos celulares, no teníamos computadoras personales que pudiéramos hacer nuestras tareas o nuestros trabajos, entonces el impacto de la ciencia que hemos tenido en una sola generación ha sido enorme ha cambiado nuestras vidas, y en ese sentido en el Día Mundial de la Ciencia, tiene que haber una reflexión de que está haciendo la ciencia y que puede hacer también en la destrucción del planeta, y en la construcción de nuevas sociedades incluso extraterrestres, ¿y en ese sentido nuestro país qué papel va a jugar ante estos escenarios?” concluyó el investigador Luis Niño de Rivera.

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio Nacional de Locución 2017. Premio México de Periodismo 2013. ferfuentesmty@hotmail.com

