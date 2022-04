Difícil recuperación

Por fin la pandemia del Covid-19 parece ceder en el mundo, escenario esperado para el repunte económico en el orbe. No se contaba con la guerra de Ucrania, las sanciones impuestas por occidente a Rusia, el encarecimiento de los energéticos y el alza en los alimentos.

Estos elementos formaron un coctel muy negativo para las principales economías, por lo que se desacelera el pronóstico de crecimiento para este año con una estimación de sólo 4.1 por ciento y aún más bajo para el 2023 con sólo 3.2 por ciento.

Las economías avanzadas, entre las que se encuentra Estados Unidos o Gran Bretaña, sufrirán mayor reducción, 3.8 por ciento para el 2022 y 2.3 por ciento para el 2023. En tanto las economías emergentes y en desarrollo tendrán mejor desempeño con un crecimiento de PIB esperado de 4.6 por ciento en este año y 4.4 por ciento en el próximo.

Por lo que se observa las sanciones económicas a Rusia no sólo afectan a Moscú sino también, y de manera muy clara, a las propias naciones sancionadoras con un desenlace no deseado de terminar con el anterior orden mundial para dar paso a uno nuevo, en el que Estados Unidos ya no será la nación hegemónica, con un mundo tripolar con Rusia y China como los grandes actores nacientes.

La guerra en Ucrania no parece tener pronto fin, nadie cede a pesar del riesgo nuclear. Difícil llegar al extremo atómico en el que no habría vencedores, sólo vencidos, pero también difícil pensar en que unas negociaciones podrían pacificar la zona en poco tiempo.

Hasta hoy la industria bélica es la única victoriosa y a la única que le interesa que el conflicto se alargue. Así las cosas.

SUSURROS

Las novedades pasan rápido y mucho más en la era digital. Vemos cómo Facebook, el gigante de las redes, pierde usuarios, como lo hace también Twitter, y ahora la sorpresa fue Netflix, el servicio de streaming por excelencia que dominó el mercado en lo que va de este siglo.

Repentinamente Netflix perdió 200 mil suscriptores en el primer trimestre del año y en la bolsa cayó 25.63 por ciento, pero peor vendrá en su próximo reporte trimestral con una disminución de usuarios de 2 millones, como efecto de las sanciones “a Rusia y la guerra de Ucrania”.

Sin duda, la plataforma seguirá en decadencia, como el resto de las streaming con férrea y costosa competencia entre ellas.

Email: salvadormartinez@visionmx.com Twitter: @salvador_mtz