Docentes de estudiantes con discapacidad, solicitan audiencia a la SEP

Por Fernando Fuentes

Docentes de Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) de la República Mexicana, se manifestaron frente a Palacio Nacional, para solicitar una reunión con la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez y el Subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz para que se dé seguimiento y continuidad a los planes relacionados con el “Diagnóstico de los CAED”, la reactivación de mesas de trabajo y la regulación de los pagos atrasados al personal.

“Durante la pandemia del 2020 y 2021 estuvimos recibiendo nuestro pago en tiempo y forma, en 2022 se volvió a atrasar el pago como pasaba anterior a la pandemia, en este momento, se debe el sueldo a los CAED del subsistema CECATI abril y mayo, de los otros subsistemas CAED se debe mayo y ya está por terminar junio, nos comunicamos con las autoridades de SEMS y se nos comenta que no hay fecha para el pago, algunas veces no dicen que es por responsabilidad de Hacienda que no baja el recurso y otras por responsabilidad de los asesores que no entregan bien sus documentos que se solicitan mes con mes para el pago, así nos mantienen en la zozobra de un pago que ya trabajamos”

“Los docentes planteles de CAED estamos contratados como prestadores de servicios bajo un régimen de honorarios, no contamos con reconocimiento como docentes, ni con beneficios de salud ni de seguridad social”

“Somos asesores académicos de personas con discapacidad del nivel bachillerato, que requiere y recibe hasta el momento: nuestra experiencia, profesionalismo, creatividad y vocación en las asesorías que impartimos, nos consideramos docentes de “tiempo completo”, pues laboramos 30 horas a la semana en un sistema de asesoría no escolarizado, dicha labor requiere no solo del cabal cumplimiento del perfil profesional que indica el profesiograma de la SEP, sino también, de conocimientos y habilidades especiales que nos habilitan como docentes calificados en un trato personalizado y de excelencia a personas con distintos tipos de discapacidad: auditiva, visual, intelectual, psicosocial y motriz”

“Los CAED conforman la única opción en el país para que personas con discapacidad cursen el bachillerato, dicho programa ofrece al egresado la posibilidad de continuar con una carrera en el nivel de licenciatura para después incorporarse como profesional en el sector productivo, ello deja en evidencia su capacidad para desempeñarse en la vida como personas productivas y competitivas”

Manifestamos nuestro descontento e inconformidad en relación a la falta de atención de las autoridades hacia nuestros estudiantes y a las condiciones laborales bajo las cuales nos encontramos el personal de los CAED en todo el país y solicitamos se resuelvan la FORMALIZACIÓN DE CAED. Desde su creación, la situación laboral de los CAED ha sido muy precaria, consideramos que la decisión de contratar “prestadores de servicios” para asesorías fue un desacierto, ya que, por sus características, las personas con discapacidad requieren de atención personalizada y un modelo educativo escolarizado, y seamos reconocidos por la SEP a través de la creación de un modelo educativo diseñado especialmente para ello.

Premio Nacional de Locución 2008 y 2016. Premio Nacional de Locución 2017. ferfuentesmty@hotmail.com