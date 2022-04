Dueto Sofi Tukker plasma el lado positivo de la pandemia en “Wet Tennis”

Ciudad de México, 1 abr (EFE).- El dueto estadounidense Sofi Tukker supo abordar un momento tan delicado como la pandemia con energía positiva y, después de meses transmitiendo música en vivo por las redes sociales, presentan “Wet Tennis”, un disco que se creó casi en colaboración con sus fans y transpira buena vibra.

“El concepto del álbum tiene dos niveles. Nosotros amamos jugar tenis y los deportes en general y el ‘Wet’ es la emoción, el sudor y la pasión. Además, es un acrónimo de ‘When Everyone Tries To Evolve Nothing Negative Is Safe’ (Cuando todo el mundo trata de evolucionar, nada negativo está a salvo), esa fue la inspiración de la ‘freak fam'”, explica este viernes a Efe Sophie Hawley-Weld.

Cuando Sophie y Tucker Halpern -que cantan en inglés y en portugués- se dieron cuenta de que la mayoría de sus conciertos habían sido cancelados debido al parón que trajo la pandemia, comenzaron a tocar sets de DJ desde su casa de Florida y lo transmitían por Twitch y en vivos de Instagram.

“Lo hacíamos todos los días a la mismas hora y un grupo de personas se juntó y se juntó, hasta que se convirtió en esta gran comunidad que llamamos la ‘freak fam’. Fue un tiempo muy especial en el que crecimos muchísimo”, explica Tucker.

ACERCAMIENTO TOTAL

Según cuenta Tucker, aunque siempre habían sentido una conexión especial con su público, las reuniones en línea llevaron todo “a otro nivel”.

“Nos relacionábamos con ellos todos los días, reconocíamos los nombres de sus usuarios, ahora cuando vienen a los ‘shows’, llevan un cartel con sus nombres de Instagram o de Twitch. Es una locura, nos volvimos amigos, creo que ahora nos conocen como personas, no solo por las canciones que hacemos”, confiesa.

Además, contrario a la presión que podrían llegar a tener por parte de sus seguidores para no moverse de sus sonidos, esta cercanía les trajo una confianza particular en su forma de hacer música.

“Nunca me he sentido atada, sentí mucha libertad de hacer la música que queríamos y que nos daba la gana hacer, creo que la ‘freak fam’ y la gente que se reunía para escucharnos confía en nosotros y eso se siente muy increíble”, asegura.

CREACIÓN CONJUNTA

Mientras la gente se divertía escuchando su música, ellos hacían experimentos con canciones y sonidos nuevos que después de varias pruebas formaron parte del disco que estrenan el 29 de abril.

“Aprovechamos eso, íbamos al estudio a grabar, después pasábamos al ‘stream’ a tocar la canción para ver cómo reaccionaba la gente y cómo reaccionábamos nosotros. Les cambiábamos cosas y lo llevábamos de nuevo. Fue un poco la experiencia de hacer la música juntos”, cuenta Sophie.

Abiertos a todo tipo de música y sonidos, “Wet Tennis” muestra una parte espiritual, sensual y de energía positiva que aún guarda sorpresas para su público, como el vídeo de “Kakee”, lanzado este viernes.

MÉXICO, LOS MEJORES CONCIERTOS

Los músicos se encuentran en México para formar parte del festival Tiësto, The Trip, realizado en Cancún, y aseguran que desde su último concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México en el 2019 habían soñado con volver.

“Fue el mejor show que habíamos dado en toda nuestra carrera, estuvo tan lleno, más de lo que esperábamos, y todos estaban cantando todas las canciones. Fue increíble”, rememora Tucker.

Las expectativas estaban altas desde entonces pues en el 2017 también habían vivido entonces “el mejor espectáculo de su carrera” en la misma ciudad.

Por lo que sienten un gran amor por este país y sienten la deuda de cantar una canción en español.

Además, Tucker se confiesa fanático de la escena de la música electrónica en el país. EFE