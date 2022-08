El Cochinero de Morena o la reencarnación del PRD

Realmente se necesita ser un sinvergüenza para negar el cochinero en la elección de consejeros o congresistas en Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Mario Delgado Carrillo, líder nacional morenista, reiteró ayer en conferencia, un día después del proceso más sucio hasta ahora -en siete años de vida que tiene el partido no se había llevado a cabo- que la violencia, los jaloneos, las peleas, los batazos, los sillazos y las mentadas de madre son obra de personas ajenas al partido y que el proceso fue, en general, limpio, pulcro, claro, transparente.

Las marranadas -sinónimo de cochinero- ocurrieron desde el momento en que no se cumplió con lo que dicen los estatutos partidistas. Ahí se ordena que deben llevarse a cabo asambleas y afiliación de quienes lo deseen para, entonces sí, poder votar.

Las imágenes y los testimonios no dejan lugar a dudas: acarreo de vecinos, condicionamiento de programas sociales, presión, hostigamiento y amenazas a quienes reciben dinero regalado del erario público, pues, no de la bolsa de Andrés Manuel López Obrador– de que lo perderán si es que no votan por Morena y no le apoyan.

Así de cínicos.

Y todavía Andrés Manuel se atreve a decir en su mañanera de Palacio que el proceso en general fue limpio.

-Sabía que me iban a preguntar y por eso traje esto, dijo desde su lugar mientras tomaba una hoja con las estadísticas.

-Sólo en diecinueve de 553 casillas hubo irregularidades. Apenas el 3.46 por ciento, presumió.

COCHINERO AUTÉNTICO: ACKERMAN

John Ackerman, el esposo de Irma Eréndira, la secretaria de la Función Pública cesada por no poder comprobar sus casas y propiedades, antes porrista y hoy crítico, dice que el proceso fue un cochinero auténtica- mente y que llevarán a cabo un mitin el 21 de agosto para denunciar lo que Delgado Carrillo permitió. Fue un ‘votas y te vas’, acusa.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), reitera que el resultado estaba arreglado. Y lamenta que se lleven a cabo esas prácticas en un partido que dijo ser distinto.

La elección de tres mil consejeros o congresistas que llevó a cabo Morena -diez por cada uno de los trescientos distritos del país- estuvo plagada de transas, triquiñuelas y de todo lo que siempre criticaron cuando eran oposición.

Todo lo que dijo López Obrador que no debe suceder y que atribuyó al Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde militó y al que hasta compuso su himno, y en general a los partidos neoliberales y adversarios, sucedió sábado y domingo, los dos días de la elección morenista.

Acarreados, votantes que no sabían ni a qué iban, relleno y quema de urnas, compra de votos, tamales de chipilín, atole -con el dedo- café, boing de triangulito, chocolate y más para los que llevaron a votar a favor de quienes les ordenaron.

Igualito que en la época del PRI, de donde salió la mayoría de los inmaculados morenistas. O del Partido de la Revolución Democrática (PRD), su escala rumbo a la gloria. Una reencarnación de esas tribus.

Hoy, Morena está dividido en tribus, en grupos que se dan golpes por el poder, como en el PRD. Es es la realidad. Eso es lo que le espera a este país al que casi se acaba el gobierno de Andrés Manuel.

Vámonos:

