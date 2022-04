El equipo está cada vez más fuerte: Henry Martín

Lamenta los abucheos en su contra, dice que la gente ha sido dura con él

Javier Contreras

El delantero del América, Henry Martín, afirmó que la recuperación de las Águilas es una realidad y el equipo cada vez está más fuerte.

En videoconferencia, Henry señaló que “lo hemos demostrado (que van a la alza), se han sacado los resultados, lo que importa es meternos al repechaje. América no puede quedar fuera y va a ser un América muy fuerte, que va a competir y a pelear. Vamos paso a paso”.

Aseguró que las victorias le han dado confianza al equipo y ahora que vienen partidos complicados se verá si están o no para pelear el campeonato.

“Esos juegos que faltan llegan cuando mejor estamos compitiendo, pero vamos paso a paso y pensamos sólo Tijuana. Pero es un hecho que se dio un cambio al interior del grupo, esa inercia debe seguir y vamos a pelear por ese repechaje”.

LAMENTA ABUCHEOS EN SU CONTRA

Por otro lado, Hanry Martín lamentó que los aficionados del América le tomarán en su contra y en repetidas ocasiones le dirijan abucheos.

“Al entrar al campo y al salir he escuchado los abucheos, lamentablemente es así, la mayoría de los delanteros pasamos por estas rachas. En mi caso se me ha ido alargando, pero a pesar de todo lo mejor de la situación es que he tenido oportunidades, me sentiría más frustrado si no tuviera ocasiones de gol”.

Aseguró que es poco tiempo para que lo juzguen y para que lo graten así. “Ha sido un poco duro para mí, pero de ahí nos agarramos para tener fuerzas. Espero concretar pronto y no para callar bocas, sino para sentirme bien y para ayudar al equipo”.

Y reconoció que en algunos partidos cayó en desesperación y se desmotivó, porque anímicamente no está acostumbrado a eso. “Es muy fuerte, pero uno debe salir de eso y cuando lo haga, voy a ser mucho más fuerte”.