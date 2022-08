El presidente está más fuerte que nunca: Sheinbaum

AIDA RAMÍREZ

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo descartó que, con la “campaña” y actividades que llevan a cabo los aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República se le vaya a restar autoridad al primer mandatario Andrés Manuel López Obrador.

“Uy, no. El Presidente está más fuerte que nunca”, aseveró.

Rechazó, también, que los aspirantes estén haciendo proselitismo, que estén discutiendo o hasta dividiendo al movimiento de la cuarta transformación.

“Yo creo que en el marco de la ley, cada quien está haciendo sus actividades y yo, como lo he dicho, yo veo mucha unidad, y veo un Presidente muy fuerte. O sea, no veo por qué haya otra cuestión”, insistió.

Al mismo tiempo, no consideró necesario que en esto momentos se tengan que reglamentar estas actividades, pues sostuvo que todos están “trabajando en el marco de la ley, no hay nadie que esté violando ninguna norma. El Presidente abrió esta posibilidad y es la ciudadanía, conoce a quien nombró el Presidente y yo no veo ninguna posibilidad, eso quisieran, pero no, no la hay”.

Sheinbaum Pardo consideró sano que López Obrador abriera la sucesión y que demuestra la fortaleza de la cuarta transformación.

“Sí, cada vez más. Es lo que yo digo, imagínense, en 2015 se crea Morena, le dan su registro y su primera elección, han pasado siete año y en esos siete años del registro a la fecha, está el presidente de la República, la mayoría en el Congreso de la Unión 21 gobenaturas y la Jefa de Gobierno, o del partido y sus aliados, ahora sí que por eso están tan preocupados”.