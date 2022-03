El primer independiente a la cárcel

Samuel García como senador de la República traía pleito casado contra el entonces gobernador, Jaime Rodríguez “El Bronco”.

Lo acusaba de haber utilizado recursos públicos de su gobierno para promover su candidatura presidencial.

Como legislador de Movimiento Ciudadano con el apoyo de su líder Dante Delgado, le atizó cuantas veces pudo y no cesaba declarar sobre esas irregularidades de desvió de recursos y utilización de sus funcionarios o servidores públicos para promover las firma que lo acreditaran como candidato presidencial independiente.

No iba solo en esa contiende como independiente, una figura que lo llevó al gobierno de Nuevo León, ahora se sumaba con esa figura la ex Primer Dama, Margarita Zavala, esposa del ex Presidente Felipe Calderón.

También se sumó Armando Ríos Piter que buscaba lograr juntar el porcentaje de unas 867 mil firmas de 17 entidades para poder alcanzar su registro.

El ahora gobernador Samuel García, en el 2019 decidió presentar la denuncia en la Fiscalía general de Alejandro Gertz Manero por diversos delitos, entre ellos lavado de dinero y desvió de recursos para la campaña presidencial.

Samuel García mantenía ese mensaje contra ”El Bronco” hasta que, curiosamente cuando fue candidato al gobierno de Nuevo León dejó de seguir con ese golpeteo.

En una charla cuando presentó su licencia para separarse del Senado rumbo a la candidatura por Movimiento Ciudadano, comentaba que esa acusación era bola pasada, que lo que seguía era echarle a la campaña venidera por Nuevo León. No volvió hablar más del tema.

Jaime Rodríguez “El Bronco” marcó historia al ser el primer candidato independiente en conseguir el triunfo para llegar como gobernador de Nuevo León.

Naturalmente que llegó sin blindaje político porque en el Congreso del estado los diputados eran en su mayoría del PAN y PRI, una parte más de Morena. Era lógico que no recibiría apoyo.

Ahora tendrá que enfrentar la acusación de ese delito electoral, la misma que en esta administración el Presidente impulsó que fueran delitos graves sin derecho a fianza.

Samuel García entonces podemos decir que logro cristalizar, sin duda su promesa de meter al Bronco a la cárcel aunque diga que fue el gobierno federal.

NO HAY DE OTRA, REFORMARAN REFORMA ELECTRICA

Le comenté que la reforma eléctrica difícilmente pasaría sin mover una coma como lo pedía el que manda en Palacio Nacional.

Ricardo Monreal, como líder del Senado adelantaba incluso que no había las condiciones para lograr el consenso con sus pares del PAN de Julén Rementería y del PRI de Miguel Angel Osorio Chong.

Se necesitan de esos votos y por eso la propuesta de Monreal de buscar hacer adecuaciones en común acuerdo, es decir con todo el dolor del corazón del Presidente, esa reforma para que pase necesitar modificarse.

Ayer el líder de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier adelantó que se trabaja para hacer algunas modificaciones aunque no son firmes.

A Morena en el Congreso por no alcanzar la mayoría calificada de dos tercios, simplemente tendrá que buscar la ayuda de los opositores, ahí vamos a ver de que están hechos panistas y priistas, ceden o se aferran a frenar esas reformas presidenciales como lo comprometieron.

VIDEO, LLAVE DE SALIDA DE SANDRA CUEVAS

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas le apostará toda la carne al asador para poder hacer valer la prueba del video del tema de los policías que la tienen con un pie en la calle. Si logra convencer a la juez de la causa de insertar como prueba ese material, puede tener la esperanza de darle la vuelta a las acusaciones y entonces le den la razón de sus actuaciones como autoridad. No pierda de vista que está bajo lupa del pleito con la propia Claudia Sheinbaum que no acepta que le hayan arrebatado 9 de las 16 alcaldías.

DEL MORAL FELIZ CON SUS DOS CUATES

En el estado de México que gobierna Alfredo del Mazo, una de sus funcionarias anda más que contenta y no por tema político, o porque sea de las elegidas al 2023, no, es porque nacieron sus dos hijos, cuates, hombre y mujer. Se trata de la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral. Doble torta bajo el brazo, sin duda siempre es ventaja.