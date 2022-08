Elección organizada por Morena un cochinero: Kenia López

RITA MAGAÑA

FOTO: Cuartoscuro

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, afirmó que la elección de Morena fue un desastre, un completo desorden y un “cochinero”, por lo que el blanquiazul votará en contra de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la elección interna de Morena fue una “buena jornada democrática”, sólo buscan tapar el “cochinero” que mostró este proceso.

La panista llamó al PT y al PVEM, aliados de Morena, a que reflexionen y no acompañen la reforma electoral propuesta por López Obrador, que prevé la extinción del Instituto Nacional Electoral (INE).

En conferencia de prensa virtual, Kenia López aseveró que esta elección sólo evidenció la confrontación entre grupos que hay en Morena y mostró el peor rostro de ese partido, capaz de “obligar a la gente, de amenazar a las personas y de ocupar los programas sociales”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos indicó que Morena demostró, este fin de semana, que no sabe hacer elecciones, no es democrático y no respeta el voto ciudadano.

“Ver esas listas, ver el dinero que estaban pagando, ver las peleas, las confrontaciones y las agresiones de un partido, como Morena, nos demuestra que es necesario un INE fuerte, un árbitro que esté más allá del partido en turno”, señaló.

Lamentó que López Obrador minimice los hechos de este fin de semana que ocurrieron en la elección interna de Morena, el tabasqueño miente de manera descarada, tratando de justificar la corrupción rampante que hay en su partido.

“Es el agandalle, pasarse de listos, y lastimosamente eso no le hace bien a México ni a los ciudadanos, es evidente que el Presidente lo que quiere es tapar el cochinero que hubo este fin de semana, lo que quiere es mentir de manera sistemática, para que esa mentira pueda ser creída por los mexicanos.

“Pero, existen las benditas redes sociales en donde nos pudimos dar cuenta de todo el desastre que tuvieron ayer y antier en su elección los señores, las señoras de Morena. Es evidente que el presidente de la República piensa que va a seguir engañando a los mexicanos”, declaró.

Convocó a los partidos que han estado en los últimos años aliados a Morena, a que se den cuenta del daño que pueden causar a México.