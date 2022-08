Elegir por voto popular a consejeros electorales sería desastroso: Woldenberg

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

El exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg Karakowsky, advirtió que la elección de consejeros electorales a través del voto popular podría ser desastroso y restar autonomía de los organismos electorales.

Durante los foros de parlamento abierto sobre la reforma electoral, organizado por la Junta de Coordinación Política, Añadió que hay una preocupación legítima sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador porque a él no le gustan los órganos autónomos porque quiere volver a concentrar en la presidencia los poderes que en los últimos años han ido pluralizándose.

“No le gusta cuando la Corte lo contradice, cuando el Congreso le cambia una ley, cuando una organización de la sociedad civil lo critica, cuando el INE actúa de manera autónoma. Esa es la preocupación que hay en la propuesta presidencial y eso es lo que a mí me alarma”, aseveró.

En su participación, enfatizó que todas las reformas electorales desde 1977 a 2014 han respondido a demandas de las oposiciones y ésta sería la primera que se hace desde la presidencia a partir de exigencias de la presidencia.

Insistió en que si va a haber una reforma en esta materia debe ser de consenso, porque son las reglas que hacen posible que la diversidad política coexista y compita de manera institucional y es muy importante que las reglas sean aprobadas por todos.

Agregó que el país requiere un órgano electoral independiente, autónomo, que garantice imparcialidad a partidos, candidatos y ciudadanos. “A lo largo de los años México construyó autoridades imparciales, transparentes y tenemos elecciones legítimas donde el voto decide quién gobierna y cómo se compone el cuerpo legislativo y eso no sucedía hace 30 o 35 años”, dijo.

Planteó mantener el órgano electoral como está, porque ha funcionado, hay elecciones transparentes y son los cambios en los humores públicos los que deciden. Indicó que una institución electoral que no sea autónoma nos hace regresar décadas en materia política y si algo ha construido México es un escenario, una normatividad e instituciones para que la diversidad política se pueda expresar, recrear, convivir y competir de manera institucional.

A su vez, la consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Carolina del Ángel Cruz, dijo que hace mucho ruido que se considere elegir a los árbitros electorales a partir de un proceso electoral.

“No encuentra mucha lógica porque es un órgano constitucional autónomo que apoya al equilibrio entre los poderes. Es de suma importancia mantener la autonomía y evitar que alguno de los tres poderes pueda sentirse tentado a intervenir en la autoridad electoral”, acotó.

Señaló que es un despropósito ver a las autoridades electorales haciendo campañas; tal situación, abonaría a quitarles lo ciudadano, cuando la tendencia tendría que orientarse a la menor intervención de los órganos de poder.

Además, consideró preocupante que se discuta si la autoridad electoral debe ser autónoma, pues hoy están las condiciones para generar autoridades independientes y alejadas de cualquier poder.

José Antonio Carrera Barroso, especialista en sistemas electorales y asesor del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), indicó que este tema, pase o no la reforma, se debe analizar, ya que se debe ir nutriendo de autonomía no solo del ejercicio partidista sino de todos los factores reales de poder que hay en torno a la designación de consejeras y consejeros electorales no solo del INE, sino de los Oples.