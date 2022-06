Elimina UNAM tapetes sanitizantes y toma de temperatura en sus instalaciones; son inútiles

POR PATRICIA RAMÍREZ

La Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendó seguir aplicando los protocolos para evitar contagios por Covid19.

Sin embargo, aclaró que no es necesario seguir utilizando tapetes desinfectantes, tomar la temperatura en los accesos a edificios ni señalizar el flujo de circulación en interiores ya que no tienen ninguna utilidad para evitar los contagios.

Entre las medidas que sí se deben aplicar están procurar la ventilación de espacios cerrados como oficinas, salas de espera, aulas, bibliotecas, laboratorios, auditorios, clínicas, cubículos, casetas de vigilancia, comedores, tiendas, vehículos, entre otros.

También continuar con el uso correcto del cubrebocas (que tape bien la nariz y la boca) al convivir con otras personas en todos los espacios interiores, y en exteriores donde se pierda la sana distancia y continuar practicando las medidas de higiene de manos y cuidado personal.

En presencia de molestias generales, respiratorias en caso de tener síntomas como gripa o catarro, no asistir a trabajar y avisar el motivo en el sitio de adscripción; buscar atención médica y diagnóstico, no automedicarse y vigilar la evolución.

Asimismo, procurar que todas las personas mayores de 12 años tengan su esquema de vacunación contra Covid19 completo, así como los refuerzos requeridos de acuerdo con la edad o condición de salud.