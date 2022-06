En Azcapotzalco hay desorden y no se respetan presupuestos participativos, denuncia la diputada Nancy Núñez

POR PATRICIA RAMÍREZ

En Azcapotzalco los proyectos del presupuesto participativo 2020 y 2021 no se han atendido ni ejecutado en su totalidad o, en el peor de los casos, los proyectos fueron cambiados por otros rubros que no fueron los iniciales, sin dar justificación, advirtió la diputada local Nancy Núñez Reséndiz.

La legisladora de Morena denunció que en esa demarcación territorial, que gobierna la panista Margarita Saldaña, las irregularidades son muchas, pues además no se respetó a las comisiones de Ejecución y de Vigilancia para el Presupuesto Participativo, no respetaron a los Comités de Participación Comunitaria, además que no ha sesionados el Consejo de la alcaldía desde noviembre pasado.

Al presentar un contrainforme en Azcapotzalco, Nancy Núñez detalló que los centros deportivos y culturales son ocupados para diversas causas, excepto para los fines que fueron construidos, por lo que no existe fomento para este tipo de actividades.

Asimismo, hay opacidad en los programas sociales como son los de cuidadores y cuidadoras de 50 a 60 años, empoderamiento de las mujeres, iniciativas juveniles y comedores comunitarios, entre otros.

Junto con concejales y vecinos, acotó que después de 8 meses, aún no se definen el cien por ciento de los responsables de todas las áreas administrativas correspondientes, lo que representa una omisión irresponsable, a la que se suma la falta de atención y un impedimento operativo para lograr resultados; así como un hostigamiento constante a los empleados de Nómina 8 y de base.

“Sin duda el tema del agua es un tema prioritario, en el cual se nota la falta de inversión y de atención a la red hidráulica por parte de la presente alcaldesa y su administración, es el gobierno de la Ciudad quien ha tomado cartas en el asunto ante el desabasto y fugas que ella no atiende”, acotó.

En ese marco, militantes y simpatizantes de Morena expresaron su inconformidad en contra de la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, a quien acusaron de mantener abandonada la demarcación territorial al no solucionar los problemas de agua, seguridad pública, alumbrado y recolección de basura así como una nula y opaca política social para programas para los Chintololos.