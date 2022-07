En el Estado de México es tiempo de las mujeres: Mariela Gutiérrez

PATRICIA RAMÍREZ

Otra aspirante más se sumó a la carrera para obtener la candidatura de Morena a la gubernatura del Estado de México, dónde contendería una mujer, para garantizar la equidad de género.

Y es que, la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez anunció que participará en el proceso de elección de la delegada o delegado para organizar la Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, de cara a las elecciones de gobernador en el 2023.

En un acto público, aseguró que se tiene que preservar la unidad del partido y subrayó que respetará el resultado de la encuesta para elegir al organizador u organizadora de los comités de la Cuarta Transformación.

En otra parte de su discurso ante representantes de Morena de todo el estado, la edil indicó que el dinosaurio priísta está herido, pero no muerto.

La alcaldesa mejor evaluada del Estado de México hizo público su compromiso con los mexiquenses de abonar a la unidad y “poner todas sus capacidades para lograr la transformación de la entidad”.

Además, externó su respeto y reconocimiento a los otros aspirantes de su partido, pero dijo que este proceso no admite de egoísmos y requiere del trabajo de todos los militantes, y en el que no se pueden tener actitudes de arrogancia.

Subrayó, que respetará los resultados de la encuesta y se sumará al que resulte ganador, pero recalcó que en la entidad mexiquense es tiempo de las mujeres.

Gutiérrez Escalante, hizo un llamado a los ciudadanos de los 125 municipios del estado a sumarse al movimiento y a quienes dijo que es posible lograr una auténtica transformación como se logró en este importante municipio que encabeza, el cual es el mejor evaluado a nivel nacional y estatal.

“Diversas voces en los municipios de nuestra entidad y a nivel nacional me han manifestado que lo que hemos logrado en Tecámac, lo podemos lograr también para el Estado dé México. No sería la mejor presidenta si me hubiera dedicado a robar. He actuado con honestidad, eficiencia y responsabilidad”, acotó.

Ante cientos de simpatizantes de varios municipios expresó que no hay lugar para tibiezas y anticipó que vamos a una gran batalla que no será fácil.