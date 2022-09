Encabeza Verstappen últimos libres de Monza

EFE

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo en los terceros y últimos entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, por delante del Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), que batió sus registros del viernes, mientras que el español Carlos Sainz (Ferrari) fue cuarto y su compatriota Fernando Alonso (Alpine) quinto.

