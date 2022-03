Encarecen autopista Nuevo Laredo-Monterrey tramo La Gloria

NUEVO LAREDO TAMAULIPAS,- El Regidor Viviano Vázquez, dio a conocer durante la junta de cabildo celebrada este viernes, que la cuota de la autopista Nuevo Laredo-Monterrey tramo La Gloria incrementó, por lo que su costo es de 120 pesos automóviles y 215 la tarifa para los trailers, por lo que mencionó que ya se trabaja en una auditoría para quitar concesión de dicho tramo carretero.

POR EDUARDO VIZCARRA.

“El servicio cada vez es pésimo, ahora no tienen ni cambio para darte cambio, el personal no tienen para darte feria, entonces tu llegas y se hacen unas filas enormes, se supone que cuando usamos autopista es por seguridad, por supuesto que la carretera no es ni segura, es para ahorrarte tiempo y no te ahorras tiempo” comentó.

Mencionó que esta situación es cada vez más reclamada por la ciudadanía, por lo que informó que se está trabajando en la auditoría que está siendo realizada por el Instituto Mexicano del Transporte, la cual se tarda hasta 6 semanas.

“Ya con esto nos va permitir ir a la SST en la Ciudad de México, para poder echar abajo la concesión de la carretera y esta lucha que ha emprendido el cabildo de Nuevo Laredo y también la sociedad civil de Nuevo Laredo que se ha sumado” comentó.

Dijo que este tema se peleará fuertemente para echar abajo la concesión del tramo carretero, ya que se subió un 7.1% al automovilista y un 7.5% a usuarios del transporte es injusto.

“Por eso vemos que la canasta básica viene subiendo los precios, porque lo viene pagando el consumidor al final y eso es un problema que nos está generando en Nuevo Laredo, esa carretera mal hecha e insegura, que nos resta competitividad” culminó.