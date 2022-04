Entregó Congreso local en 2021 más de 465 mdp a grupos parlamentarios; debe presentar informes detallados

POR PATRICIA RAMÍREZ

El Congreso de la Ciudad de México asignó en 2021 más de 465 millones 355 mil pesos a los grupos parlamentarios, lo que corresponde al 27 por ciento de su presupuesto total.

Sin embargo, no ha presentado el desglose de esta cantidad por grupo parlamentario o por partida, por lo que deberá entregarla, resolvió el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX).

Los comisionados del organismo intruyeron al Congreso local a entregar información sobre el presupuesto de los grupos parlamentarios, así como los informes semestrales y de auditorías.

De acuerdo con la respuesta del órgano legislativo a un ciudadano, lo recursos económicos que se entregan se destinan a los módulos de atención ciudadana, apoyos para la gestión y para el trabajo legislativo.

Durante la sesión del INFO, la comisionada María del Carmen Nava Polina explicó que una persona solicitó al Congreso de la Ciudad de México información sobre los recursos erogados mediante el capítulo 4000 en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, especificar de manera mensual y cuantificado en pesos mexicanos cuántos de estos recursos fueron asignados, ya sea mediante transferencia bancaria, depósito, cheques o efectivo, a las cuentas de los grupos parlamentarios del PRD, PRI, PVEM y PT o a las cuentas personales de los diputados locales.

Adicionalmente, la persona solicitante también requirió al sujeto obligado la copia de los informes semestrales de los recursos asignados a cada grupo y/o asociación parlamentaria para el año 2021, así como el respectivo informe de auditoría que realizó a los Grupos Parlamentarios, de acuerdo a la obligación prevista en el artículo 499 del Reglamento del Congreso.

En respuesta, el Congreso de la Ciudad de México al considerar que la información solicitada es una obligación de transparencia, de conformidad con la fracción XXIV del artículo 125 de la Ley de Transparencia, proporcionó el enlace electrónico que remite a la información.

Inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, la persona solicitante recurrió al INFO CDMX por considerarla incompleta y por no contar con el nivel de desagregación solicitada.

“Disponer de información parlamentaria, presupuestal y administrativa del legislativo es fundamental para que fluya y funcione el canal de representación, son parte esencial del parlamento abierto”, aseguró Nava Polina.

Explicó que según datos de las obligaciones de transparencia 2021 por conducto de sus coordinaciones, fueron asignados 465 millones 355 mil pesos a los grupos parlamentarios del Congreso de la CDMX, lo que corresponde al 27 por cientoi de su presupuesto total, pero la información no se presenta desagregada por grupo o asociación parlamentaria.

Nava Polina señaló que en el estudio del caso se advirtió que la respuesta fue incompleta, “si bien es cierto que se entregó la información con el monto total del recurso asignado y ejercido por y para los grupos parlamentarios, no da información particular ni desagregada. Por otra parte, el sujeto obligado no especificó si los recursos fueron entregados a las cuentas de dichos grupos parlamentarios, o a las cuentas personales de los diputados, tampoco respondió sobre los informes semestrales de los recursos asignados de cada grupo parlamentario”.

La comisionada Nava propuso al pleno modificar la respuesta del Congreso de la Ciudad de México e instruir para que emita una nueva respuesta donde se entregue la información con los montos de recursos económicos de los grupos parlamentarios, así como los informes semestrales y de auditorías.

Puntualizó que este caso es muy importante porque si se conoce sobre el presupuesto asignado para los grupos parlamentarios, se facilita la fiscalización de los recursos públicos y la rendición de cuentas de quienes los ejercen.

Una vez expuesto el caso, puntualizó que contar con la información es el piso mínimo que los legislativos deben cumplir, pues a través de ello aumentará la calidad de la representación y, por consiguiente, se fortalecerá la democracia.