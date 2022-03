Escuelas de Tiempo Completo, el nuevo pleito

Los datos de inconformidad contra el cierre de escuelas de tiempo completo se reflejan hasta en el partido en el poder, es decir hay gobiernos de Morena que no están de acuerdo porque saben que si será una afectación mayúscula.

En Morena con su líder Mario Delgado saben que fue un yerro de la Secretaria de Educación, Delfina Gómez determinar ese cierre de escuelas de tiempo completo porque les da oxígeno puro a los moribundos de la oposición.

Ahora el PAN de Marko Cortés y el PRI de Alejandro Moreno “Alito” no les queda otra que acelerar a agitar el avispero para que repercuta en el gobierno de la 4T. Es su oportunidad.

Saben que el cierre de estas escuelas se ha convertido en un verdadero problema para los padres de familia que dependían de ese tiempo para poder trabajar sus turnos completos, y que decir de la alimentación que recibían y era una verdadera ayuda para su economía.

Sus hijos bien cuidados y bien salvaguardados en ese espacio que se dedicaban a trabajar, ahora los pone en jaque.

Como dato la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota ofreció un escenario de los beneficios que se obtenían y lo que afectara si se eliminan esas escuelas de tiempo completo.

La mayoría están direccionadas a las zonas rurales con estudiantes caracterizados de pobreza a más pobreza.

Expuso que serán unos cuatro millones de alumnos los afectados que recibían tres horas y media más de tiempo y la alimentación. Al menos dos millones consumían un alimento mientras que el 65 por ciento de ellos era su primer alimento del día.

La discusión está en la cancha de los diputados y, a pesar que Morena con Ignacio Mier llevan la mayoría, dependerá de los panistas, de Jorge Romero, los priistas de Rubén Moreira y perredistas de Luis Espinoza Cházaro cerrar filas con Movimiento Ciudadano de Jorge Alvarez Maynéz para meterle presión y buscar acuerdos de cambiar el modelo y no desaparecerlo como propuso la senadora Vázquez Mota.

No hay de otra para los opositores, o levantan la voz con carácter para exigir no desaparecerlas, o de plano se tendrán que callar y cargar la lápida en su espalda el resto de esta legislatura con la etiqueta de perdedores, o vendidos. Lo que les acomode.

CON UN PIE EN LA CALLE

Parece que no gustó nada al Fiscal general, Alejandro Gertz Manero el proyecto que presentó ayer el ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que le da prácticamente la salida de la cárcel a sus familiares, su sobrina política Alejandra Cuevas y su cuñada Laura Morán acusadas por el fallecimiento de su hermano Federico.

El juzgador determinó en su proyecto que simplemente no hay delito sin ley y que las acusaciones, que hizo el Fiscal en su contra de cargarles la responsabilidad porque estaba su cuidado, quedo sin efecto.

Que la esposa de Federico, Laura Moran simplemente no tiene culpa alguna porque en su vulnerabilidad de 88 años de edad y no ser especialista carecía de ofrecer cuidados como una persona con habilidades excepcionales. Hoy esta en puerta la libertad con el amparo que presentaron, si los pronósticos no fallan hoy alcanzaran 7 de 11 votos. Los hijos de Alejandra, Gonzalo, Ana Pula y Alonso sin duda no podrán dormir.

EL PRESIDENTE PUEDE SOLUCONAR CONLFICTO GERTZ-SCHERER

Quién sabe si Gertz Manero, Scherer y Olga Sánchez Cordero le quieran hacer caso al llamado del líder del Senado, Ricardo Monreal de buscar superar esos desencuentros entre ellos que son personajes indispensables para la transformación del país. Monreal aceptó que mientras no se solucione este conflicto interno les seguirá afectando al mismo proyecto del Presidente.

Y ACUSAN EN CRUZ AZUL A SCHERER EXTORSION

Y en el centro de los socios de la cooperativa de La Cruz Azul, es un secreto a voces que andan festejando porque con el pleito Scherer-Gertz Manero, se está desnudando la red de extorsión del ex Consejero Jurídico que acusan operaban a través de un grupo de abogados encabezados por José Marín y Víctor Velázquez.

Por lo pronto, el presidente del Consejo Directivo de la cooperativa, Federico Sarabia acusó que el ex Consejero más que víctima es verdugo ya que por ese despacho de abogados y por la directiva no han cejado de tomar a la mala el control de los recursos de esa cooperativa por encima de los derechos laborales de socio, jubilados y trabajadores. De entrada les han cancelado los salarios y prestaciones como medida de extorsión a cambio. Bueno, ahora Sarabia y lo socios que representa, unos cientos que no son cifra menor, ya se pusieron a la orden del Fiscal para aportar y destapar todo el lodazal que juntos operaban el Consejero con ese despacho jurídico Anzures y los abogados Marín y Velázquez. El juego apenas comienza.

