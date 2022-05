Espera Kiev ser candidato a la UE el mes próximo

KIEV, Ucrania.(EFE)- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenksi, reiteró su esperanza de que su país obtenga en junio el estatus de país candidato a la Unión Europea (UE) después de que el presidente polaco, Andrzej Duda, le asegurara el apoyo de Polonia y el suyo personal.

En una rueda de prensa conjunta con Duda en Kiev, Zelenski afirmó que Ucrania pertenece a la comunidad europea desde hace mucho tiempo, pero que para entrar en la UE necesita “embajadores y amigos poderosos”, según informa la agencia polaca PAP.

“Creemos que esto ocurrirá y contamos con el estatus de país candidato a la UE en junio. Contamos con el poderoso apoyo de Andrzej en esta cuestión”, dijo.

Zelenski aludió al “discurso histórico” de Duda ante la Rada Suprema (Parlamento ucraniano), el primero de un líder extranjero desde el 24 de febrero, día del inicio de la invasión rusa, en el que el presidente polaco aseguró que “Polonia apoya y seguirá apoyando a Ucrania”.

“Personalmente, no descansaré hasta que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea”, afirmó.

Posteriormente, en rueda de prensa, hizo un llamamiento a los líderes de la UE y subrayó el gran significado psicológico y político que tendría la concesión a Ucrania del estatus de candidato en la reunión del Consejo Europeo de finales de junio.

“Hoy Ucrania necesita nuestra señal de apertura de las puertas europeas”, dijo, al tiempo que señaló que la sociedad ucraniana quiere formar parte de la comunidad europea y no de una esfera de influencia rusa, y afirmó que “esta es una de las razones por las que hoy defienden valientemente su país contra la agresión rusa”.

Subrayó la necesidad de “mantener la unidad con Ucrania” y “la unidad en torno a Ucrania” dentro de la UE y la OTAN y subrayó que el pueblo ucraniano necesita apoyo no sólo en forma de suministro de armas o ayuda humanitaria, sino también a nivel político y social.

Duda afirmó, además, que “el mundo puede contribuir pacíficamente a poner fin a la guerra solo a través de sanciones, sólo a través de una fuerte presión sobre Rusia, solo aislándola, excluyéndola de la comunidad internacional”.

En ese sentido, subrayó la importancia del sexto paquete de sanciones de la UE contra Rusia y para aquellos países que tienen dudas, entre otras cosas por los problemas para diversificar suministros, enfatizó la necesidad de “encontrar la manera de parar a Rusia” y hacer que la guerra deje de ser rentable para Moscú.

Agregó que en prácticamente tres meses, “Rusia básicamente no ha logrado alcanzar ninguno de sus objetivos estratégicos en su totalidad” y “de hecho, esta guerra es simplemente una derrota para Rusia”.

“Pero Rusia es muy fuerte y esta guerra continuará a menos que la comunidad internacional contribuya a su final”, dijo, e hizo un llamamiento al mundo para que preste ayuda militar constante a Ucrania.

FOTOS: Cortesía 24mm/ Víctor Gahbler