Este episodio de una mala calidad en la elección va a tener que superarse: Monreal

RITA MAGAÑA

Foto: Archivo

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, confió en que el episodio de una “mala calidad” en la elección de Morena para elegir a nuevos consejeros se superará pronto, además pidió no perder el ánimo ni el entusiasmo.

“Se presentaron algunas prácticas que siempre hemos combatido; pero no hay que perder el ánimo ni el entusiasmo, México los necesita”, reprochó.

En un video difundido en redes sociales, el coordinador de los senadores morenistas reconoció quienes se inscribieron como candidatos a consejeros o consejeras en el proceso del fin de semana pasado.

“Ustedes actuaron de buena fe, pero ya estaba todo prefigurado, se presentaron algunas prácticas que siempre hemos combatido, México los necesita”, dijo.

Actuemos hasta el límite de la dignidad, luchemos porque hay muchas personas que tenemos 25 años o más como es mi caso y no me desanimo, porque “México es mucho más grande que nuestros problemas y a ti te necesita y a mí me necesita”, destacó.

Llamó a quienes no ganaron a la unidad, “estemos juntos, caminos juntos, este episodio de una mala calidad en la elección va a tener que superarse”.

Reiteró que hay que seguir luchando, hay que seguir soñando, no hay que tenerle miedo a nada, a nadie, no hay que tenerle miedo ni al miedo mismo, hay que tener confianza y fe.