Ethan Coen reconoce a Jerry Lee Lewis

CANNES, Francia.- Corría el rumor de que Ethan Coen se retiraba del cine, pero el menor de los hermanos Coen ha presentado en el Festival de Cannes su primera película en solitario, un modesto documental con material de archivo dedicado al pianista más incendiario del rock and roll, Jerry Lee Lewis.

Último superviviente de su generación, la de Chuck Berry, Little Richard, Ray Charles o Elvis Presley, Jerry Lee Lewis grabó en 2019, tras recuperarse de un derrame cerebral, su último álbum hasta la fecha, una colección de versiones gospel junto a T-Bone Burnett, productor del documental que fue quien le llevó la propuesta a Coen.

“Jerry Lee Lewis: trouble in mind” es una película de poco más de una hora construida con entrevistas y actuaciones de archivo en la que el músico de Louisana, de 86 años, repasa su vida, desde su formación autodidacta entre los clubes y la iglesia de su ciudad a su rápido ascenso a la gloria.

Con 20 años se fue a Memphis, tras los pasos de Elvis, donde en 1956 grabó su primer sencillo, “Crazy arms” y de ahí a una audición a Nueva York y sus primeros e incontestables éxitos, “Whole lot of shakin’ going on” y “Great balls of fire”, que subieron a lo más alto de todas las listas.

Consciente de que había “mucha competencia”, el pianista promocionaba sus actuaciones en directo como “el mayor espectáculo en directo sobre la tierra” y así fue cómo empezó a incorporar extravagancias como tocar con los codos o con un pie y encaramarse encima del piano.

Apodado y autodenominado ‘The Killer’, el pianista llevó el exceso también a su vida, alzándose como el primer chico malo del rock, mucho antes de que el atributo se convirtiera en tópico.

Se casó siete veces y una de ellas fue especialmente polémica pues su mujer tenía 13 años. Habla de ello en el documental y dice que no se arrepiente, a pesar de que estuvo a punto de hundir su carrera.

Su caché se desplomó pero él siguió tocando. Durante doce años su vida consistió en viajar de ciudad en ciudad y tocar cada noche sin descanso, más de 300 conciertos al año. Remontó a finales de los 60 con el country, aunque nunca volvió al éxito de sus inicios.

La primera película en solitario de Ethan Coen llega poco después de que su hermano Joel estrenara la suya, una estilizada adaptación de “Macbeth”, en blanco y negro, protagonizada por Frances McDormand y Denzel Washington, quien logró una nominación al Oscar por este trabajo.