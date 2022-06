Eutanasia, el derecho a morir dignamente

POR PATRICIA RAMÍREZ

La Cámara de Diputados abrió el debate sobre la regulación de la eutanasia, es decir la posibilidad de que una persona solicite terminar con su vida con ayuda médica, ante una situación de salud terminal y que genera un sufrimiento insoportable.

En este contexto, Alejandro Herrera Ibáñez, investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sentenció que vivir es un derecho renunciable, ya que morir también es un derecho de los seres humanos. “El suicidio, es un derecho moral. No es una obligación vivir, pero una cosa es el suicidio y otra la eutanasia”, dijo.

El investigador precisó que este tema está en discusión desde 1997, pero no se ha logrado aprobar una legislación, cuando otros países ya han legislado sobre el tema, como es el caso de Colombia, en nuestro continente.

Puntualizó que la eutanasia debe reglamentarse bajo ciertas condiciones, ya que parte del contexto de un enfermo sumamente grave y sugirió a las y a legisladores reglamentar bien y correctamente, en donde se respete la voluntad del paciente.

En tanto, el doctor César Palacios Gómez, de la Universidad de Oxford, explicó que en el Reino Unido y en otros países, se discute si las condiciones del sufrimiento en los pacientes tienen que ser de sufrimiento físico o psicológico. “Si uno legisla de cierta manera, y se enfoca en el sufrimiento físico sobre el sufrimiento psicológico eso quiere decir que un gran porcentaje de pacientes quedan fuera”, advirtió.

Y agregó que se debe tener claro qué es lo que se hará en los casos más complicados: si se dejarán de lado y decir que se ven en el futuro o de plano se concluye en hacer una labor intelectual y legislativa. “Debemos estar pendientes cuando la gente intenta meter el argumento de los cuidados paliativos para descarrilar la conversación sobre la eutanasia”, acotó.

La médica Jennifer Hincapie Sánchez resaltó que es necesario legislar sobre la eutanasia debido a la subjetividad y variabilidad de la idea de una muerte digna; es decir, “yo puedo pensar y concibo así que la muerte digna es una muerte sin dolor y sin padecimiento, pero puede haber otras personas que no lo conciban de esta manera”. Entonces, es importante presentar la eutanasia como una opción que el Estado está obligado a brindarle a sus ciudadanos para que puedan dar continuidad o, en este caso, final a su plan de vida.

Subrayó que no existe una única vía para alcanzar la muerte digna, y legislarla de manera adecuada fomenta en la ciudadanía la toma de decisiones autónomas, por lo que el respeto por la autonomía de las personas permitirá desmitificar la muerte digna y con ello también desmitificar la eutanasia, entender que la elección es de una persona, es de carácter individual no de una colectividad.

Luis Enrique Juárez Villegas, del Hospital Infantil de México Federico Gómez, mencionó que algunos países ya consideran la posibilidad de la eutanasia en la edad pediátrica.

Pero subrayó que aún la buena aplicación de cuidados paliativos dirigida hacia la cobertura de las necesidades del paciente, particularmente un niño, puede tener como una conclusión la solicitud de la eutanasia; “porque los niños pueden seguir teniendo dolor o sufrimiento insoportable aun con todos los cuidados que se le están dando”.

Tirso Zúñiga Santamaría, del Instituto de Neurología y Neurocirugía, señaló que es necesario un trabajo legislativo para establecer con claridad quiénes serán los titulares de estos derechos y los medios para asegurar y exigir su cumplimiento.

Refirió que “desafortunadamente el ser humano no tiene conciencia de su finitud, y no tenemos programado un documento de voluntad anticipada o no pensamos siquiera que vamos a enfermar, mucho menos de que tendremos una enfermedad terminal. Hace falta generar un poco más de conciencia en la sociedad, en la comunidad de manera individual, pero también es necesaria la legislación”.