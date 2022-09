Exige Lilly Tellez a Narro que renuncie a su fuero

RITA MAGAÑA

La senadora del PAN, Lilly Téllez, demandó al morenista y secretario de la Mesa Directiva, José Narro, renuncie a su fuero para que la Fiscalía General de la República (FGR) lo investigue por su presunta relación con el narcotraficante Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, presunto operador del cártel del Noreste que opera en Tamaulipas.

La fotografía y documentos que exhiben al senador @NarroJose con Américo Villarreal y un narcotraficante, y señalan su presunto lavado de dinero para el equipo político de “EsClaudia”, deberían dar pie a su desafuero y una investigación.

Basta de esta peligrosa simulación. pic.twitter.com/zACyPPHTlT — Lilly Téllez (@LillyTellez) September 20, 2022

Al inicio de la sesión ordinaria de este martes, la panista conminó al legislador por Zacatecas a que tenga dignidad y renuncie al fuero.

“Usted ha sido exhibido en una fotografía departiendo alegremente y es notorio el alegremente con Américo Villarreal y con un narcotraficante”, dijo.

Afirmó que es de suma gravedad su caso, su presencia ensucia la Mesa Directiva del Senado, con su fuero y ostentando un cargo como senador y en sí a la política nacional.

“Si usted no debe nada, hágase un lado y que la Fiscalía lo investigue, pero no puede usted seguir haciendo cómo que no pasa nada”, señaló.

La ex morenista le reiteró a Narro que “usted alegremente conviva con un narcotraficante que no oculte su adicción al dinero no solo del erario, sino al dinero sucio, al dinero proveniente del narcotráfico”.

“Tenemos a un senador fotografiado con un narcotraficante, metido en un escándalo que implica mucho peligro para nuestro país y aquí los de su bancada lo protegen y hacen como qué no pasa nada.

“Además, nos pone en peligro a los demás y, sobre todo, nos pone en peligro a quienes los señalamos, porque sus amistades son personas de cuidado, sus amistades son personas del crimen organizado y a usted le sobran los recursos sucios”, manifestó.

Señalamientos no tienen sustento: Narro

En respuesta, José Narro consideró que los señalamientos en su contra se basan en documentos “falsos, son palabras que van y vienen; no tienen ningún sustento”.

Indicó que si Lilly Téllez tiene algo qué decir, que vaya a la Fiscalía, “seguramente a Héctor De Mauleón lo van a convocar en la Fiscalía y en su momento tendrá que aclarar de dónde sacó esos documentos falsos y sacó todos esos argumentos falsos que han teñido sus diferentes artículos que ha publicado en los medios de comunicación”.