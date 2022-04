Explicará AMLO beneficios del Tren Maya a actores ‘opositores’

POR URBANO BARRERA

Los actores y personajes de la farándula que se inconformaron con el Tren Maya serán invitados con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se les despeje dudas e informe de los beneficios que traerá el Tren Maya.

“Los voy a invitar a ver si platicamos, los voy a invitar a ver cuáles son sus dudas y se las aclaro a ver si aceptan”, dijo en su conferencia matutina.

Añadió hay que platicar porque es desconocimiento, no es mala fe y no creo que sea que les hayan pagado, agregó.

“Creo que se creyeron lo de la destrucción, a mí me pasa, lo he dicho aquí, de repente Jesús Ernesto (mi hijo) en la casa me cuestionó: ‘oye, ¿cómo están destruyendo la selva?’

A ver, a ver, a ver chamaco”, te explicó, refirió.

El Presidente adelantó que ya solicitó al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, que informe a detalle en próximos días lo que significa el rescate arqueológico que provocó la construcción del Tren Maya.