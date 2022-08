Flamengo recibe a Corinthians con un pie en las semifinales de Copa Libertadores

EFE

FOTO: EFE

Río de Janeiro.- Flamengo recibirá este martes a Corinthians para definir una plaza en las semifinales de la Copa Libertadores, con la ventaja del 0-2 que logró el Mengao en el partido de ida en Sao Paulo y en plena recuperación del fútbol que lo llevó a ganar el torneo en 2019.

El partido entre los dos equipos más populares de Brasil se disputará en el estadio Maracaná, el fortín de un Flamengo que lleva ocho partidos sin conocer la derrota y que en las últimas semanas ha embalado tanto en la liga nacional como en la Copa Libertadores.

Desde junio pasado, cuando el entrenador Dorival Júnior asumió las riendas del equipo, Flamengo ha refrescado su memoria y ha mostrado mucho del juego que, en 2019, lo llevó a ganar casi todo lo que disputó, en la época dirigido por el portugués Jorge Jesús.

Dorival le ha devuelto la confianza a Pedro y Gabriel Barbosa ‘Gabigol’, dos delanteros de peso, cuenta con el uruguayo Georgian De Arrascaeta otra vez en un gran momento y le ha dado solidez a una defensa en la que se han asentado David Luiz y Filipe Luís.

Además, ha sumado la potencia del veterano chileno Arturo Vidal en la recuperación del balón y apuesta así en un juego de posesión que Corinthians no supo contrarrestar la semana pasada.

En sus primeros partidos en Flamengo, mientras se afianza en el equipo, Vidal ha entrado en el segundo tiempo como revulsivo y es apenas una de las piezas clave de un banquillo de lujo que también tiene a figuras de la talla de Everton Cebolinha, Diego Ribas y Marinho.

Corinthians, aunque se mantiene en la segunda posición de la liga brasileña, en la que Flamengo está quinto, aún no termina de convencer y peca de una irregularidad que aparece sobre todo en los partidos decisivos.

El entrenador portugués Vítor Pereira ha tenido que lidiar en las últimas semanas con lesiones en su plantilla. Para el partido ante Flamengo no contará con Paulinho y Maycon, y tiene en duda al experimentado William, que además tiene ofertas para regresar al fútbol inglés y no parece estar satisfecho en Corinthians.

En cambio, recupera a Renato Augusto, otro veterano de peso pero que en los últimos dos meses ha jugado solamente media hora, en el empate 1-1 del pasado domingo frente al Avaí por la liga nacional, y que posiblemente será titular ante Flamengo.

Pereira apuesta además en el paraguayo Fabián Balbuena para dotar de seguridad a su zaga y controlar la potencia ofensiva del equipo carioca frente a los 60.000 hinchas del Flamengo que se darán cita en el Maracaná, que sólo se espera a unos 4.000 “corinthianos”.

Alineaciones probables:

Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira y Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes y De Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa y Pedro.

Entrenador: Dorival Júnior.

Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil y Fábio Santos; Du, Fausto y Renato Augusto; Róger Guedes, Yuri y Mosquito.

Entrenador: Vítor Pereira.

Árbitro: El uruguayo Esteban Ostojich, asistido en las bandas por sus compatriotas Richard Trinidad y Carlos Barreiro.

Estadio: Maracaná, de Río de Janeiro.

Hora: 21.30 hora local (00.30 GMT del miércoles).