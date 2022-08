Flexibilizan requisitos para volver a la escuela

HAY QUE RETOMAR EL RITMO DE CLASES

Alumnos que por diversas causas no concluyeron el ciclo, principalmente por Covid-19, deben acudir

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) aseguró que se han visitado a los alumnos que por diversas situaciones no pudieron concluir el ciclo escolar anterior 2021- 2022, principalmente por temas asociados al Covid-19, por lo que reiteró la invitación a los padres y madres de familia para que lleven a sus hijos a la escuela.

En el marco del inicio de clases del año lectivo 2022-2023, en el Centro Escolar Benito Juárez, Luis Humberto Fernández, titular de la AEFCM, aseguró que se han flexibilizado los requisitos que se solicitan para regresar a la educación básica y que para ello, se debe acudir a la escuela y hablar con los directivos para saber el procedimiento a seguir.

Ante la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que también se han flexibilizado los programas del gobierno capitalino para poder tramitar las becas de Mi Escuela para Empezar.

No obstante, declinó dar datos concretos de lo que es el rezago y abandono escolar en el pasado ciclo en la Ciudad de México, así como en el que se inicia este lunes.

“Sí tenemos datos, pero son datos que se están moviendo. ¿Qué es lo que pasa?, que no es como a veces lo manejan que un niño o una familia decida ya no seguir estudiando, se inscriben y dejan de ir, o no se inscriben, los buscamos y se inscriben posteriormente. Entonces, yo no lo veo como una estadística, lo vemos como personas y en ese sentido lo atendemos. Lo que sí es importante es que la Ciudad de México tiene un abandono y un rezago muchísimo menor al promedio del país”, comentó.

Sin embargo, sostuvo que ambas situaciones, rezago y abandono, son de las máximas prioridades a atender y que para ello se ha trabajado desde que “reabrimos el ciclo escolar –el año pasado-. Prácticamente ya se visitó en sus casas, por parte de las maestras y maestros a todas las niñas y niños que han dejado de asistir”, dijo.

Por lo que toca al rezago educativo, señaló que se han hecho básicamente tres cosas, aplicar una estrategia de reforzamiento de conocimientos que se hizo a través de los cursos de verano; lo segundo, a través de los programas de clases, en particular el último mes –del ciclo escolar anterior- que se dedicó al reforzamiento de conocimientos; y en este inicio de clases “arrancaremos nuevamente con este reforzamiento”.

El funcionario de la Secretaría de Educación Pública reiteró que se están dando todas las facilidades para que las niñas y niños se reincorporen “tanto en espacios como en documentación. Es muy importante que se acerquen con los directores y directoras de las escuelas”.

Insistió que están dadas todas las condiciones para que los alumnos que no pudieron continuar sus estudios por alguna causa, los retomen.

Y en ese sentido, insistió que para ello están las becas del gobierno capitalino así como la infraestructura escolar, por lo que “estamos preparados para recibir a todas las niñas y niños en esta situación”.

Por otro lado, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, María Luisa Albores pidió a los alumnos de la primaria y secundaria de este Centro Escolar, no generar o generar lo menos posible basura.