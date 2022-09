Foro Sol se rinde ante Iron Maiden

JESUS TEPEPA

Foto: Cortesía OCESA

Iron Maiden demuestran que el heavy metal está más vivo que siempre y hace suyo el Foro Sol.

Luego de tres años donde tocó tres noches para sus fans, Iron Maiden retornó nuestro país para instalarse en el escenario del Foro Sol la noche de este miércoles para hacer que la “Doncella de Hierro” se escuchara de nueva cuenta mediante el Legacy of the Beast Tour.

Luego de Doctor Doctor, de (UFO) a las 21:03 horas, Bruce Dickinson, Steve Harris, Janick Gears, Dave Murray, Nicko McBrain y Adrian Smith tomaron sus lugares para iniciar una velada de 17 rolas que lograron la ovación del respetable que copó el inmueble del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La primera en salir a escena fue Senjutsu, entre un paraje japonés, un Samurai y un “vamos México ; luego se instaló Stratego y su respectivo “¡hola México….!”, así como The Writing on the Wall, -que son parte de su álbum más reciente, Senjutsu, lanzado el 3 de septiembre de 2021, grabando en París con el productor Kevin Shirley y coproducido por Steve Harris, el cual significa su disco 17 de estudio-, los cuales comenzaron a calentar a la gente en una tarde lluviosa.

Tras ello, la escenografía cambió por un ambiente muy “mistico” continuó Revelations, luego Bruce dijo que en otros países hubo muchas gente, pero aquí más de 6 mil 500, por supuesto, mucho más… y aparecieron dos muñecos de peluche del Dr. Simi en la bataca.

Continuó Blood Brothers, Sign of the Cross con todo y sus cruz; y Flight of Icarus y su “ángel volador”, con los que Dickinson siguió mostrando ser dueño de una gran voz y mayor imán para que sus fanáticos sigan cada uno de sus pasos de fuego e indicaciones, acompañadas de escenografías, megapantalla y fuegos artificiales que ya son parte de la historia de Iron Maiden.

Ya entrados en calor, llegó el momento de Fear of the Dark y su máscara dorada entre las montañas, en tanto que, entre rejas, se dio Hallowed be thy Name, que marcaron el preámbulo de, quizá, al rola más escuchada de la banda, The Number of the Beast, para lo cual el buen Eddi NO se paseó por el tapanco pero no impidió que se coreara el “666, the number of the beast…”.

Fue con Iron Maiden que el vocalista y piloto aviador ponía el punto final del show, lo cual; por supuesto no sucedió, por el contrario, la banda se distribuyó en el entarimado para un “encoré” de tres grandes rolas: The Trooper, en la que la bandera británica fue desplegada por Bruce, en tanto el buen Eddie salió a relucir igual que la “verde, blanco con su águila, y rojo” en el mes patrio. The Clansman y la potente Run to the Hills continuaron el “ruido”.

Tras ello, de nueva cuenta daban las gracias y se despidieron, pero retomaron su lugar para obsequiar dos rolitas más, regalo nada depreciable pues se trataban de Churchill’s Speech y Aces High, esta última con Winston Churchill en las megapantallas y escenas de ataque aliados a las fuerzas nazis en la Segundas Guerra Mundial.

Always Look on the Bright Side of Life (de Monty Python) de fondo sirvió para que los seguidores de la banda desalojarán el Foro Sol, inmueble que volvió a sentir lo que significa el heavy metal

El grupo abridor originario de Atlanta, Mastodon, fue bien recibido con Teardrinker y Pain With an Anchor, entre otros temas.