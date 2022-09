Sporting de Jesús Alcántar golea a Frankfurt en Champions

EFE

Foto: EFE

Berlín.- Marcus Edwards comandó la goleada a domicilio (0-3) del Sporting ante el Eintracht Frankfurt con un gol y una asistencia, en el partido de la jornada 1 de la fase de Grupos de la Champions League.

En la primera parte no había mucho que hablase a favor de una goleada del Sporting, pero en la segunda parte en apenas dos minutos el equipo de Ruben Amorim estableció diferencias con precisión quirúrgica.

El partido empezó con una gran ocasión para el Eintracht, en los pies de Randal Kolo Muani, y que se generó por una mala devolución de Ugarte que buscaba a su portero Adán. Kolo Muani se atravesó en el pase y llegó al remate dentro del área pero Adán reaccionó con una buena parada de pie.

En general a lo largo de la primera parte el Eintracht fue más incisivo y tuvo más llegada. El Sporting, pese a que tuvo más posesión de pelota, solo llegó una vez a rematar a puerta, por intermedio de Edwards en el 35 tras una buena jugada individual.

Two goals in two minutes for Sporting CP! 😱

⚽️ Marcus Edwards

⚽️ Francisco Trincão #UCL pic.twitter.com/QotCixZfck

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 7, 2022