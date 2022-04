Garantizar el bienestar de quienes no tienen voz: Ana Villagrán

POR LILLIAN REYES

La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 13, reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, mandata que deben recibir trato digno y aunque significa un gran avance en su defensa y bienestar, existen aún muchas cuestiones por regular en la materia.

En el congreso capitalino, los michis, lomitos y cada animal que habita en la ciudad tiene una aliada en la diputada Ana Villagrán, quien se autodefine como diputada animalista y brinda voz a quienes no la tienen.

La legisladora panista es impulsora de varias legislaciones en la materia y promueve que otras, como las jornadas de esterilización animal, se cumplan de forma cabal.

“Hay mucho que hacer aún en materia de bienestar animal. Actualmente, la Ley Orgánica de alcaldías establece que el 0.1 del presupuesto debe ser destinado a impulsar jornadas de esterilización canina y felina, lo cual es un gran avance, pero se debe legislar en temas como abandono y sancionar más enérgicamente el maltrato”, expresó en entrevista con Ovaciones.

En su módulo de atención, instalado en la colonia San Rafael, además de brindar asesorías y gestiones ciudadanas, Villagrán paga con recursos propios a un veterinario que proporciona servicios de estética y cuidado.

“Hay quienes me han dicho que existen temas más importantes: dedícate a la seguridad, al agua, a los niños. Todas esas causas importan un montón, pero México es el tercer país a nivel Latinoamérica con mayor abandono de animales y somos el número uno en maltrato animal, estas son cifras reales, entonces parte de nuestra lucha también es eliminar cualquier tipo de violencia”, señaló.

TAUROMAQUIA SIGUE ENTRAMPADO

La tauromaquia debe encontrar una transformación, pues varios países, como Portugal, cuentan con modelos en que se realizan suertes con el toro, muy lejos de la tortura y el asesinato que hoy se practica, aseveró Villagrán.

La diputada local compartió el enfado que provocó que se regresara a comisiones el dictamen referente a las corridas de toros, pues fue producto del consenso y lamentó que la burocracia legislativa fuera la causa de devolverlo.

“La sociedad civil comenzó a ejercer presión para que el dictamen que aprobamos en diciembre pudiera llegar al pleno, sin embargo, el presidente Héctor Díaz Polanco de Morena, sale a decir que como se pasaron más de los 90 días que indica el reglamento, el dictamen ya no vale.

“Pero aquí pongo sobre la mesa dos cuestiones: el presidente de la mesa no es ninguna autoridad para decir que dictamen pasa el pleno y cuál no, su trabajo es recibir y enviar. Y el artículo 105 del Reglamento (Del Congreso) dice que una vez que recibe el dictamen, sea cual sea, se debe enviar a la orden del día siguiente. Esto no ocurrió, pues el dictamen de toros lo recibió el 31 de marzo y debió agendarlo el día 5 de abril, pero ahora transcurrido el tiempo se devolvió”, manifestó.

Además reconoció que recibió amenazas por promover la eliminación de la fiesta brava.

“Me llamaron, me enviaron mensajes, me decían que era lamentable que mi carrera política fuera tan corta”, señaló.

Desmintió además la cifra de pérdidas de empleo que se ocasionaría con la desaparición de la tauromaquia, pues puso como ejemplo que se incluyó a los vendedores de palomitas o viene viene, por mencionar algunos, los cuales pueden emplearse en otra actividad económica.

“Este ha sido el dictamen más difícil al que me he enfrentado. Me enfrenté a una cara reacia, a la violabilidad de las leyes a conveniencia. Me encontré que los compañeros de Morena siempre argumentan violencia o clasismo con tal de evadir que están violando el proceso legislativo a su favor”, externó.

Por ello, aseguró que peleará por que se dé el debate y votación a conciencia sobre este tema.

“Cada quien sabe que le importa más el negocio, la cultura, el arte o realmente la protección de un ser viviente”, concluyó.