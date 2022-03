Gasolineros aplauden regreso a clases; esperan recuperar ventas

POR EDUARDO VIZCARRA.

NUEVO LAREDO TAMAULIPAS,- El regreso a clases presenciales, es una de las causas por las que gasolineros locales podrán recuperar las ventas que tenían antes de que iniciará esta pandemia de Covid 19, indicó José Luis Palos Morales, Presidente de la Asociación de Gasolineros de Nuevo Laredo.

“Los gasolineros estamos esperando esa reacción, obviamente con el de inicio de clases hay mucho más movilidad, las señoras empiezan a salir dos veces al día para llevar y traer a los niños a la escuela, luego en las tardes los llevan a otras clases y esa movilidad hacía que hubiera más consumo de gasolina en toda la ciudad y esto va sucediendo poco a poco”, explicó.

“Sí hemos tenido un incremento por ese aspecto en las ventas a nivel de todas las gasolineras. Todavía no llegamos a los niveles de ventas que teníamos antes de la pandemia, la verdad, la pandemia no ha terminado y nos falta un 15 por ciento de recuperación en el mercado, es lo que ha dejado la pandemia de inmovilidad”, agregó.

Con respecto a que si la gente de Estados Unidos está viniendo a cargar a México, dijo que en realidad la gente de Estados Unidos nunca ha venido a cargar a México.

”Realmente los que cargaban eran los mismos neolaredenses que cuando iban a trabajar o a visitar gente a comprar cosas aprovechaban de cargar gasolina porque está un poco más barata que aquí. Actualmente está 4 pesos más caro, esa gente que antes iba a Estados Unidos ya no lo va hacer porque es bastante el ahorro que tiene aquí”, declaró.

“Si viniera gente sería muy bueno, pero no vienen por diferentes cuestiones Creemos que con el tiempo y ahorita que Nuevo Laredo está tranquilo, la gente empiece a cargar gasolina, pero en realidad en las ventas todavía no se refleja”, mencionó.

Finalmente afirmó que actualmente en Nuevo Laredo existen 59 gasolineras públicas y privadas cerca de 60, estas son las de autotransporte que surten diesel.