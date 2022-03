Gertz, Olga y Schrerer opacan fiesta Santa Lucía

El Presidente Andrés Manuel López Obrador tal vez no esté tan feliz por la inauguración de una de su majestuosa obras que es el Aeropuerto Internacional Felipe Angeles, en Santa Lucía.

Y no porque no haya terminado como lo comprometió, más bien por las acusaciones de Julio Scherer contra el Fiscal Alejandro Gertz Manero y la propia ex Ministra, Olga Sánchez Cordero, flamante presidenta del Senado de la República.

Scherer quien fuera el Consejero Jurídico del gobierno del Presidente reveló datos de corrupción y del manejo que hace el propio Fiscal de esa procuración de justicia. Acusa incluso a la misma ex Ministra de entrarle al juego en ese pleito cuando fungía como Secretaria de Gobernación

La preocupación es que una parte de las denuncias de enriquecimiento ilícito las habían hecho los Gonzalo, Alonso y Ana Paula, hijos de Alejandra Cuevas, encarcelada por venganza de su tío, el Fiscal que acusa responsabilidades en el fallecimiento de su hermano Federico.

Scherer confirma esa venganza cuando en su testimonio explica que Alejandro Gertz Manero le pidió un único favor de negarle a esa familia el amparo para salir de la cárcel porque se trata del fallecimiento de su hermano. No le ayudo y vino la molestia.

Acusan a Scherer entonces de ser el que filtró la información de una propiedad en el extranjero de Gertz Manero y que no gustó para nada, pero ni siquiera los desmintieron. La tenía muy escondida el Fiscal así como la fortuna que triangulaba de la Universidad de las Américas que denunciaron los hijos de Alejandra.

Si bien el Presidente había minimizado, como es su costumbre en casos espinosos la gravedad, hoy parece que escuchó, por primera vez a sus asesores para darle la importancia y tomar decisiones.

La pasada vez incluso defendió a Gertz Manero cuando lo denunciaron los hijos de Alejandra Cuevas y lo peor cuando se ventilaron los audios donde da cuenta la presión que hace al Ministro Alberto Pérez Dayán para cambiar el proyecto que le daría la libertad a Alejandra por el amparo que interpuso en la Corte.

Hoy la preocupación presidencial es sin duda porque estos negativos exhiben que en la 4T siguen las mismas formas de manejo del poder y tanto Olga Sánchez Cordero como Gertz Manero son personajes que lejos de aportar han dañado al proyecto del que manda en Palacio Nacional.

El líder del Senado, Ricardo Monreal sabe que este nuevo conflicto al interior del partido, puede complicar los avances en las reformas para el proyecto del Presidente, pues los opositores difícilmente lo perdonarán. Esta la reforma Eléctrica y no se va fácil.

Vaya es oxígeno puro para los opositores que sin perderlos de vista será un tema que no soltarán hasta buscar la destitución del flamante Fiscal carnal. Bueno, a ver que dice Don Andrés, da el manotazo en la mesa, o de plano deja fluir como politiquería.

QUE COSTO TOTAL POR CANCELACION Y NUEVO AEROPUERTO ES DE 581 MMDP

La obra concluida del nuevo Aeropuerto llegó a la Cámara de Diputados que preside el morenista Sergio Gutiérrez. El legislador panista, Héctor Saúl Huerta alzo la voz para pedir a la Auditoría Superior de la Federación el costo real de este proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía.

Su análisis del diputado panista como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la revisión del ejercicio de 2019 encontró que hay ejercicios del 358 por ciento superior a lo aprobado y en consecuencia acumula 116 mil millones de pesos que si se suman a los 331 mil millones que costo cancelar el de Texcoco, estaríamos hablando que el costo real del Nuevo Aeropuerto Felipe Angeles sería de 581 mil millones de pesos.

Bueno, ahí está las cifras que ofrece el diputado con datos de la propia Auditoría Superior, entonces la pregunta que se hace el legislador sin duda para que se el pueblo bueno y sabio se entere, es ¿Dónde está el ahorro?

PUES SI CUMPLIO EL PRESIDENTE CON AEROPUERTO

Al final del día, si tiene o no deficiencias, guste o no, el Presidente cumplió la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Angeles en el plazo comprometido.

Desde luego que los que han de estar pegando el grito en cielo, son los priistas de Enrique Peña Nieto que se les sebo su obra en Texcoco aunque haya pintado como uno de los mejores del mundo. Los mató la corrupción, les gana la avaricia, el abuso de poder y la soberbia con arrogancia de políticos de primera.

Hoy López Obrador les dio el tiro de gracia a su destartalado partido que le heredaron a Alejandro Moreno “Alito” con solo cuatro gubernaturas y tal vez en dos después de junio.

El Aeropuerto comenzó a funcionar ayer en tiempo y forma, si cumple o no con las expectativas es otra cosa. La obra la concluyeron los ingenieros militares y hasta hoy no hay el mínimo aroma de corrupción.

DESIGNAN A ENRIQUE AVILES EN COMUNICACIÓN DE SECTUR

El Secretario de Turismo, Miguel Torruco designó a Enrique Avilés como nuevo titular de Comunicación Social. La dependencia necesitaba refrescar el acartonado modelo del saliente. Desde luego que la apuesta de Avilés es garantía para potencializar esta área de difunción que es la parte medular para llegar a todos terrenos. La promoción de Torruco ha sido intensa y en consecuencia se requería una figura acorde para fortalecer esas acciones. Avilés es un periodista con marcada experiencia y con kilómetros y kilómetros recorridos en esa materia, obviamente sin duda llevará a buen puerto esa nueva encomienda.

