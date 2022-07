Gobierno de la 4T vive un méxico sangriento

URBANO BARRERA

A cuatro años de que 30 millones 113 mil 483 mexicanos exigieran en las urnas un cambio, mayor

seguridad y freno a la violencia, el gobierno de la 4T no ha podido y hoy se vive un México sangriento.

La presidencia de la República presentó un balance de los homicidios dolosos –la mayoría ejecuciones–

en los últimos cinco sexenios y los tres años y medio del presente gobierno, en donde se exhiben cifras

alarmantes.

En 2019, primer año del gobierno de ‘izquierda institucional’ se contabilizaron 36 mil 661 muertes

violentas.

Un año después 2020 apenas se registró una mínima reducción al pasar a 36 mil 579, es decir, sólo 82

menos.

Para 2021 los homicidios se ubicaron en 33 mil 316 las estadística más alta para un tercer año de

gobierno desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Este año 2022 tan sólo en cinco meses han muerto 12 mil 737 un promedio diario de 84 personas.

Aunque hay una reducción gradual en 3 años 6 meses la cifra de muertos ya superó los caídos en la

administración de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto al

sumar 120 mil 512.

Los registros de la presidencia de la República establecen que en el gobierno de Carlos Salinas se

cometieron 76 mil 767 asesinatos.

De ellos, 14 mil 493 correspondieron a 1990, además 15 mil 128 en 1991, otros 16 mil 595 en 1992, al

menos 16 mil 040 en 1993 y 15 mil 839 en 1994.

Con Ernesto Zedillo la cifra de muertos llegó a 80 mil 671, esto es, 3 mil 904 más que con Salinas de

Gortari.

Por año, 1995 se agregaron 15 mil 612, 1996 un total de 14 mil 505, en 1997 se redujo el número a 13

mil 552, para 1998 decreció en 13 mil 656, en 1999 cayó a 12 mil 249 y cerró el sexenio en 2000 con 10

mil 737.

Vicente Fox quien inició la alternancia política y puso fin a la era del Partido Revolucionario Institucional

(PRI) en la Presidencia de la República ha sido el presidente con menos homicidios dolosos con 60 mil

280.

Con el guanajuatense nunca se pasó de 10 mil 500 homicidios al año. En 2001 la cifra fue de 10 mil

285; para 2002 se decreció a 10 mil 088, en 2003 un total de 10 mil 087, para 2004 se registraron 9 mil

329, muertes que se sumaron las 9 mil 921 y 10 mil 452 de 2005 y 2006 con que cerró el sexenio.

Con Felipe Calderón la cifra se duplicó hasta llegar a 120 mil 563 muertos y ahí empezó la escalada que

no se puede frenar.

Sólo en 2007 hubo 8 mil 867 muertos, porque un año después 2008, en plena guerra contra el

narcotráfico, empezaron a crecer las cifras para ubicarse en 14 mil 006.

La cifra fue en ascenso y en 2009 se alcanzaron 19 mil 803, en 2010 25 mil 757, en 2011 más de 27 mil

213, y cerró el sexenio 2012 con 25 mil 967.

La espiral no se pudo frenar en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y la cifra llegó a 156 mil

066 víctimas.

Tan sólo en 2013 fueron 23 mil 063 los muertos, para 2014 se llegó a 20 mil 010, en 2015 más de 20 mil

762, en 2016 al menos 24 mil 559, para llegar a 2017 con 32 mil 079 y cerrar el sexenio con 36 mil 685

ejecuciones.

En este sexenio, el modelo de seguridad “abrazos no balazos” mantiene el baño de sangre en todos el

país con 120 mil 512 homicidios dolosos, la cifra más alta en seis gobiernos.

Para 2019 se llegó a 36 mil 661, en 2020 ocurrieron 36 mil 579 ejecuciones, en 2021 más de 33 mil 316

y con una mínima reducción en cinco meses ya van al menos 12 mil 737.

Lo preocupante es que además de las ejecuciones ahora hay zonas intransitables dominadas por la

delincuencia, cobros por derecho de piso, extorsión en todos los niveles y hasta control de las

actividades económicas y políticas con casos acreditados.