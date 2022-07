Golovkin critica a Canelo; le dice que juegue golf

GUSTAVO MARES

El boxeador kazajo Gennady Golovkin, quien enfrentará en septiembre en los Estados Unidos al mexicano Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, consideró que el segundo descalabro que sufrió el tapatío en su carrera, a manos de Dmitry Bivol, en mayo pasado, fue lo mejor que le pudo suceder al pugilista nacido en Juanacatlán, Jalisco.

Se suponía que Golovkin estaría en Las Vegas para la semana de la pelea y se sentaría junto al ring para la pelea, pero finalmente decidió no ir a Sin City.

De hecho, ni siquiera vio la pelea, admitió antes de su tercera pelea contra Álvarez el 17 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

“He visto algunos momentos destaca- dos de algunas peleas, pero no sigo a Álvarez ni pienso en él. No está en mi radar”, dijo Golovkin a BoxingScene.com.

“Sé que mucha gente no me cree, pero no vi la pelea en vivo ni después. Vi los mejores momentos. No hubo sorpresas para mí. Bivol era Bivol. Canelo era Canelo. Fue un buen día para Bivol y no fue un buen día para Álvarez.

Se aprende de las derrotas. Estamos al nivel de que una derrota sólo puede hacerte más fuerte. Creo que es bueno para Canelo porque esa pelea perdida lo regresó a la realidad. Sacará las conclusiones correctas de esa pelea para ser un mejor boxeador”, agregó el peleador Kazajo, que confía en salir con el brazo en alto cuando enfrente por tercera ocasión al mexicano.