Hamilton es copropietario de los Broncos de Denver

LILLIAN REYES

Foto: EFE y Cortesía FOX

¿Recuerdas el capítulo en que Homero es dueño de los Broncos de Denver?, pues el simpático jefe de la familia Simpson hoy tiene en común algo con el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Los Broncos de Denver de la NFL, anunciaron que el piloto británico es parte de su grupo de propietarios.

“Estamos encantados de dar la bienvenida al siete veces campeón mundial de Fórmula Uno Lewis Hamilton a nuestro grupo de propietarios”, fue el mensaje con el que Walton-Penner Family Ownership Group recibió al piloto de la escudería Mercedes, que el pasado domingo acabó segundo el Gran Premio de Hungría, el último antes del parón vacacional de la F1.

“We’re delighted to welcome Seven-Time Formula One World Champion Sir @LewisHamilton to our ownership group. He is a champion competitor who knows what it takes to lead a winning team.”

Statement from Rob Walton on behalf of the Walton-Penner Family Ownership Group: pic.twitter.com/kl2z04lKyk

— Denver Broncos (@Broncos) August 2, 2022