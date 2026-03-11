Helen Keller ¡La increíble historia! llega al Teatro Benito Juárez con una propuesta teatral incluyente ￼

El montaje dirigido por Fernando Larrañaga forma parte del festival Tiempo de Mujeres 2026 y narra el vínculo entre Helen Keller y su maestra Anne Sullivan.

La obra “Helen Keller ¡La increíble historia!” se presentará del 12 al 15 de marzo en el Teatro Benito Juárez, como parte de las actividades del festival Tiempo de Mujeres. Festival por la Igualdad 2026.

La puesta en escena, dirigida por el primer actor Fernando Larrañaga, es una propuesta teatral que invita al público a conocer la historia de Helen Keller, una de las mujeres más influyentes del siglo XX, reconocida por superar la pérdida de la vista y el oído desde temprana edad.

Una historia sobre comunicación, aprendizaje y resiliencia

El montaje relata el encuentro entre Helen Keller y su maestra Anne Sullivan, quien asumió el reto de enseñarle a comunicarse con el mundo pese a las barreras que enfrentaba.

La obra muestra cómo lo que comienza como un proceso lleno de frustraciones y dificultades se convierte en una relación profunda de aprendizaje. A través del lenguaje, la perseverancia y el vínculo humano, ambas logran abrir nuevas formas de comprender la realidad.

La propuesta escénica busca generar una experiencia sensorial y emocional, además de destacar la labor de educadores, familias y cuidadores que acompañan procesos de aprendizaje en personas con discapacidad.

Elenco y propuesta escénica

El montaje cuenta con las actuaciones de:

Patty Larrañaga

Ximena Larrañaga

Eduardo Carranza

A través de sus interpretaciones, la obra construye un relato donde el silencio, el movimiento y la emoción se convierten en herramientas clave para transmitir la historia de superación de Helen Keller.

Una obra con enfoque incluyente

Como parte de su compromiso con la accesibilidad, la producción incorpora diferentes herramientas para garantizar una experiencia incluyente para el público.

Entre ellas destacan:

Interpretación en Lengua de Señas Mexicana , a cargo de Beatriz Lemus

, a cargo de Audiodescripción inicial

Materiales impresos en sistema braille

Chalecos sensoriales para mejorar la experiencia del público

Estas acciones buscan acercar el teatro a públicos diversos y personas con discapacidad.

Fechas, horarios y boletos

“Helen Keller ¡La increíble historia!” se presentará en el Teatro Benito Juárez, ubicado en Villalongín 15, colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Las funciones serán:

Jueves y viernes: 20:00 horas

20:00 horas Sábado: 19:00 horas

19:00 horas Domingo: 18:00 horas

Los boletos pueden adquirirse en la taquilla del teatro y a través de Ticketmaster.