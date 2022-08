Impulsa SRE digitalización para el crecimiento del país

LILLIAN REYES

Foto: Cortesía SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la empresa Huawei formalizaron hoy una alianza estratégica a través de la suscripción de la Carta de Intención “Alianza para Promover el Desarrollo de Capacidades Digitales en México”, que se llevó a cabo en el marco del “Foro de Inteligencia Artificial: primeros resultados”, en las instalaciones de la UNAM.

La Carta de Intención reafirma el compromiso del sector privado a través de Huawei; de la máxima casa de estudios de nuestro país, la UNAM; y del Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de fomentar la creación de nuevos científicos y científicas de datos. Para esto se han coordinado varias acciones como las convocatorias dirigidas a personas investigadoras mexicanas sobre proyectos de nuevas tecnologías y la construcción de un espacio sustentable de más de 120 m2 que será la nueva sede del IIMAS, donde se desarrollarán capacidades digitales con herramientas de última generación. De esta forma, gobierno, academia y sector privado impulsan la investigación para enfrentar los retos nacionales y fomentar el desarrollo de habilidades digitales para empoderar a los más vulnerables.

La Carta de Intención fue suscrita por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y el presidente regional de Huawei Latinoamérica, Cao Jibin.

En su intervención, el canciller Ebrard señaló que el convenio “va a permitir que tengamos más investigadoras e investigadores que puedan desarrollar circuitos, algoritmos, sistemas complejos de cálculo que nos permitan acelerar el paso […] si nosotros digitalizamos nuestra sociedad, podríamos tener una cobertura financiera del 100 o 98 por ciento, con lo cual el potencial de crecimiento de la economía pues sería muy superior”.

“El futuro de México no está en otro lugar que en eso: o desarrollamos patentes en innovación, desarrollo tecnológico y capacidad digital, o no vamos a pasar de 10 mil dólares per cápita en nuestro ingreso, ese es el imperativo categórico de México”, enfatizó el secretario.