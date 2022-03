Inauguración del AIFA viola la veda electoral, se promovió al presidente, advierten diputados del PAN

POR PATRICIA RAMÍREZ

Diputados federales del PAN que fueron invitados a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles acusaron que en las cartas que les enviaron para convocarlos y en el evento mismo se hace promoción personalizada del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual viola la Constitución.

En una carta enviada al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, los legisladores federales consideraron que la invitación hace promoción personalizada del jefe del Ejecutivo.

“Hago de su conocimiento que el C. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, presidirá la Entrega–Recepción e inicio de las operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, señala el documento enviado a los legisladores.

Precisaron que en el artículo 134 de la Constitución, la propaganda que se realice como comunicación social en ningún caso podrá incluir promoción personalizada de cualquier servidor público. Asimismo, el artículo 35 de la Constitución, establece la prohibición, durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, de la difusión de cualquier propaganda gubernamental.

A su vez, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero Herrera, señaló que hay preocupación por la viabilidad del AIFA a largo plazo, el escandaloso aumento en el costo de su construcción y los problemas de conectividad que enfrenta.

“El AIFA, tiene todavía vías de acceso que no están del todo terminadas, ha habido escándalos por sobrecosto, problemas de maniobra, en las ampliaciones de la autopista para conectar con el aeropuerto, y con el tren suburbano. Sigue literalmente en obra, y eso que han ido tan a las prisas que hasta lamentables pérdidas de vidas humanas hemos tenido. Sin duda nuestro país no se merece lo que el gobierno de Morena nos está dando; y desde ahora lo digo: sufriremos una pérdida incalculable de competitividad como potencia turística y económica en la región”, dijo.

Añadió que antes de comenzar con la construcción del Aeropuerto el gobierno federal aseguró que el costo del nuevo aeropuerto sería de 79 mil 305 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo con el Avance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el precio del aeropuerto estaba presupuestado en 84 mil 956 millones 62 mil 639 pesos.