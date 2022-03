Incendio arrasa con 8 autos del gobierno de Tamaulipas

POR EDUARDO VIZCARRA.

CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS,- Al menos ocho vehículos en desuso ubicados en el estacionamiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), fueron alcanzados por las llamas esta mañana, tras registrarse un incendio de pastizal que se salió de control.

El siniestro fue reportado y controlado desde el día de ayer, en el kilómetro 5 de la carretera Victoria-Soto La Marina, sin embargo, las llamas se avivaron y agarró fuerza de nuevo.

Tras reportarse la conflagración a los números de emergencia, al sitio arribaron elementos del H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil municipal y del Estado.

Tras varias maniobras de combate al fuego, el incendio fue controlado, pero alcanzó a dejar afectaciones en varios vehículos entre ellos una máquina retroexcavadora.

En ese sentido el coordinador operativo de Protección Civil del Estado Raúl García, pidió a la población no limpiar los terrenos baldíos utilizando fuego, porque debido a lo seco del pastizal y a los fuertes vientos se pueden salir de control y causar daños materiales e incluso pérdidas humanas.

“Estamos en época de calor, no ha llovido y para mucha gente se le hace fácil quemar por no limpiar un zacate, por no limpiar un baldío; esas quemas llegan a ocasionar grandes incendios, lesiones o pérdidas de vida, necesitamos que la gente haga conciencia y es mejor limpiar los predios a incendiarse”, advirtió.