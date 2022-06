Inician carrera por la presidencia con presencias y ausencias

La carrera por la presidencia en el 2024 ya comenzó y los partidos deben comenzar a fijar su estrategia para obtener el triunfo o, en el caso de Morena, refrendarlo. La oposición deberá enfrentar unida al partido en el Poder o de lo contrario pulverizarán el voto y perder. Como es de esperarse los nombres de quien pudiera encabezar el proyecto de la Alianza y de Morena ya están sonando. En el caso de que Movimiento Ciudadano se sume al PRI, PAN y PRD Luis Donaldo Colosio Riojas, sería uno de los personajes más competitivos e incluso capaz de vencer a quien vaya por MORENA, PT, PVEM; llámese Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, o Adán Augusto López o Ricardo Monreal. Otros nombres competitivos dentro de la coalición opositora es Ricardo Anaya y aunque también se han destapado Enrique Alfaro, Juan Carlos Romero Hicks, Enrique de la Madrid, Alejandro Murat y Alejandro Moreno hasta ahora las preferencias electorales no les alcanzan para dar la pelea. Pese a que Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano ha manifestado que su partido irá solo a la contienda, aún falta tiempo para tomar decisiones y se sabe que en diciembre este partido tiene preparado un anuncio importante sobre el tema. Lo que queda claro es que el riesgo más grande de la coalición opositora es la división por eso ya se están vislumbrando otros escenarios como que el PAN deje atrás al PRI por el desgaste que este partido tiene y logre convencer a Luis Donaldo Colosio para que encabece una Alianza entre el PAN -PRD. Por otro lado, ha comenzado a circular la versión de que Carlos Slim está en pláticas con Dante Delgado para impulsar a Marcelo Ebrard y aunque lo que no se sabe es si lo hace por amistad con Marcelo o por otra circunstancia para dividir y que no se impulse a Colosio con miras de que gane Sheinbaum o Adán Augusto López Hernández. Sin embargo, como aún el tiempo es largo Colosio y otros personajes que aspiran tienen la vía de candidatura independiente. Ya veremos.

HAY RESULTADOS CON PAQUETE CONTRA LA INFLACIÓN Y LA CARESTÍA, ASEGURA HACIENDA

A decir la Secretaría de Hacienda las medidas implementadas por el gobierno federal contra la inflación ya están dando resultados. Y es que la dependencia dio a conocer que, durante la primera quincena de junio, la inflación interanual se colocó en 10.14% frente al 12.47 % de igual periodo de 2021. Lo anterior considerando los 24 genéricos que corresponden a la canasta básica de Profeco que están en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Señaló que dentro de los genéricos incluidos en el Pacic, destaca por su deflación anterior el limón con una reducción en su precio de 9.5% así como el azúcar, cebolla, hubo, jitomate y papel higiénico. Sin embargo, otros productos que muestra en una gráfica, reportan un alza como en el caso de la papa con el mayor aumento con 16.8% en la primera quincena de junio del 2022.También el precio del plátano y el pollo con incrementos de 2.5% y 2.3%, respectivamente.

PAN PIDE A MC SUMARSE A ALIANZA OPOSITORA PARA DERROTAR A MORENA

Quien estuvo de visita en el Senado de la República fue el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, y desde este recinto afirmó que la alianza Va por México debe mantenerse, para cumplir su objetivo de evitar que Morena destruya al país. Y pese a que el PRI y su presidente Alejandro Moreno enfrentan escandalos y riesgo de división, Cortés Mendoza señaló que la coalición opositora la pidieron los mexicanos, preocupados de que las cosas en el país van de mal en peor, por ello el dirigente blanquiazul dijo que la alianza se debe fortalecer y por lo que reiteró su llamado a Movimiento Ciudadano a unirse a ella.

RICARDO MONREAL INSISTE EN BAJAR COMISIONES BANCARIAS PARA ENFRENTAR INFLACIÓN

Como siempre el senador Ricardo Monreal se mantiene dispuesto a coadyubar desde su ámbito legislativo a solucionar los problemas nacionales y ante los altos indices de inflación que no cesan, el legislador está impulsando que en el próximo periodo ordinario de sesiones se retome la discusión de su iniciativa para bajar las comisiones bancarias, eso sí, como es su costumbre escuchando a todos para enriquecer su propuesta. Y es que en un artículo publicado en sus redes sociales titulado “Acciones contra la Inflación” Monreal Ávila recordó que si bien el Banco México es el organismo facultado para tomar las medidas pertinentes para contener el nivel de precios, entre ellas: controlar la cantidad de dinero en circulación y determinar las tasas de interés, estas no han sido suficientes y este fenómeno mundial está afectando a los más pobres. “Es momento de retomar el tema. La población menos favorecida no debe pagar las tasas de interés y las comisiones más altas. El avance en los niveles de bancarización y el financiamiento a mipymes es paupérrimo; somos el país más rezagado de Latinoamérica y de la OCDE, pero el más rentable para la banca internacional. Es momento de corregir esto”, recalcó.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA Y OLGA SÁNCHEZ CORDERO PROMUEVEN USO DE COPA MENSTRUAL

Muy buena mancuerna hicieron en el Senado Miguel Ángel Mancera y la presidenta Olga Sánchez Cordero quienes se unieron para organizar y participar en el foro “La copa menstrual como alternativa sustentable”. Ahí Olga Sánchez Cordero, destacó que la copa menstrual es un instrumento centenario, que en el país se ha intensificado su uso en los últimos 5 años. Reconoció que su uso fue un tabú por décadas, aunque ahora es una práctica poco recurrida que “tenemos que hacerla más recurrida” por todos los beneficios que este método tiene como la durabilidad, que posibilita el ahorro de muchas mujeres, limpieza, reutilización que la hace ambientalmente amigable y de confiabilidad que la hace muy competitiva. (…) Las toallas femeninas o tampones se recomiendan cambiarlo cada 4 horas, entonces al mes una mujer utiliza entre 20 y 30 toallas o tampones, al año sería un aproximado de 300 toallas o tampones, lo que se traduce entre 10 o 15 mil toallas a lo largo de nuestra vida, (…) lo que sería 26 mil 400 pesos necesarios para comprarlas”, señaló. En tanto, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, destacó que hay niñas que dejan de ir a la escuela por no tener productos de gestación menstrual, porque su economía no se los permite o porque viven en lugares en donde no tienen acceso a este tipo de productos. Recordó que hay ya una iniciativa presentada para que mujeres privadas de su libertad y aquellas que viven en comunidades de difícil acceso, con carencia de servicios, como el del agua potable, tengan acceso a la copa menstrual. “Vamos a seguir insistiendo que, en las escuelas, sobre todo, en las escuelas de alta marginación, las que tienen más carestía, donde hay esa necesidad, puedan tener garantizado este tipo de productos y pueden tenerlo en el caso de las mujeres que están privadas de su libertad. Ahí tenemos varias iniciativas también, porque ahí tenemos que hacer cosas”.

A PETICIÓN DEL SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS EL CONGRESO LLAMA AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN A EVITAR FEMINICIDIOS

Los esfuerzos del senador Víctor Fuentes para solucionar los problemas de sus representados ya están rindiendo frutos. Y es que durante la sesión de la Comisión Permanente se aprobó por unanimidad un dictamen con punto de acuerdo presentado por Fuentes Solís en el que se exige a las autoridades correspondientes de Nuevo León implementar las acciones necesarias para salvaguardar la vida de las niñas, adolescentes y mujeres de la entidad. “Desgraciadamente en Nuevo León se ha registrado un incremento de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres donde en muchos de los casos ha resultado en feminicidios. Esto debe parar cuanto antes, por eso hicimos el llamado a diversas autoridades a implementar acciones y estrategias inmediatas para erradicar estos delitos”, dijo el senador. A este llamado se sumó la diputada federal de Acción Nacional, Rocío Reza quien señaló que existe una descoordinación entre el Gobierno de Nuevo León y la Fiscalía del estado ante casos de violencia contra la mujer, como el de Debanhi Escobar.

IGNACIO MIER CONVOCA A MORENISTAS A NO DIVIDIRSE

A quien se le notó muy participativo en el evento de unidad de Morena que se realizó en Coahuila fue al líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, quien llamó a los integrantes del partido a no desgastarse en disputas internas y “estériles”. Y es que como buen polítco el legislador sabe que previo a los comicios presidenciales y los del próximo año su partido debe mantenerse unido porque “no puede haber movilización si no se cumple primero con el requisito de la unidad y la unidad se da en torno a principios y a valores”, afirmó. El diputado federal consideró que la oposición está en crisis, principalmente por los resultados de las elecciones pasadasafirmó que, si dentro de Morena se anteponen a las aspiraciones normales, “naturales de cualquier partido político”, entonces se consolidará el interés superior de consolidar la transformación, como ya ocurrió en 22 entidades federativas.

