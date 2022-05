Inteligencia artificial en problemáticas sociales

Por Fernando Fuentes

Adrián Landaverde, estudiante de Ingeniería en Ciencias de Datos y Matemáticas en el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, fue ganador junto a su equipo, en la competencia organizada por el gobierno de Toronto Canadá “Safe Roads 2022”, donde por primera vez nuestro país fue invitado y representado por tres equipos de esta institución educativa.

Los concursantes a través de inteligencia artificial debían determinar los puntos de la ciudad donde hay mayor probabilidad de que ocurra algún accidente vial, con base a variables como el clima, tránsito, días de la semana, entre otras.

“Realizamos dos análisis utilizando datos tanto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la policía de Toronto. En el primero, nos basamos en condiciones permanentes, es decir, las calles y sus características, las vueltas equivocadas o la luz, mientras que en el segundo el algoritmo tomamos en cuenta aspectos como el clima, la hora y los días de la semana con el fin de determinar cuáles eran los lugares más propensos a tener accidentes en todo Toronto”, agregó el estudiante.

Cabe destacar que el resultado de este equipo también conformado por Cristian Gonzaga López, Jorge Rojas Rivas, Yael Ariel Márquez Mas y Mariano García Hernández fue entregado directamente a la policía de Toronto, para ser usado en colocar nuevas señalizaciones en las calles, sensibilizar a los conductores y oficiales a través de cursos, entre otras estrategias.

Sin embargo, el trabajo de este joven no termina aquí, ya que en nuestro país también formó parte del concurso “10k challenge” en la categoría de avanzados, organizada por el Data Science Hub del Tecnológico de Monterrey, donde su participación y la del equipo también tuvo un componente social.

En esta ocasión los también ganadores del primer lugar hicieron uso del machine learning para abordar el tema de la cobertura de salud en el Estado de México y predecir el nivel de acceso con base en la información de la población, clínicas, hospitales, número de camas etc.

“Detectamos que en las zonas urbanas hay muchos hospitales y más personas; mientras que en las zonas rurales, la población es menor pero también lo es la cantidad de hospitales, por lo que la cobertura de salud aún no es la óptima”, explicó.

Para Adrián la ciencia de datos y las matemáticas pueden ser aplicadas a cualquier industria, al existir millones de datos que no se ven a simple vista y son necesarios procesarlos y analizarlos para hacer la diferencia en la vida de las personas. Por ello, para este estudiante, lo más importante es mantener la curiosidad en todo lo que uno haga y no dejar de buscar soluciones a problemáticas que siempre existirán.

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio Nacional de Locución 2017. ferfuentesmty@hotmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...