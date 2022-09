Bayern vence sin problemas a Inter en Champions

EFE

Roma.- Demostrando una superioridad pasmosa, con un poderío físico y un dominio del juego superior, el Bayern Munich se impuso este miércoles sin problemas al Inter de Milán en San Siro, en lo que fue toda una declaración de intenciones del conjunto germano en este ‘Grupo de la muerte’.

Todo un Inter-Bayern abrió la Liga de Campeones en ‘La Cattedrale’ del fútbol italiano. Un enfrentamiento que inevitablemente evocó a aquella final de 2010 en el Santiago Bernabéu, pero que una vez transcurridos los 90 minutos dejó claro que atrás quedaron esos tiempos para el Inter.

