Invalida SCJN Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, lo declara inconstitucional

POR PATRICIA RAMÍREZ

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por mayoría de 9 votos declarar inconstitucional el marco normativo que dio origen al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), establecido en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los ministros consideraron que el hecho de hacer obligatoria la entrega de datos personales y biométricos de los ciudadanos lesiona los derechos humanos a la privacidad y a la intimidad.

El proyecto de sentencia presentado por la ministra Norma Lucía Piña señaló que existe un derecho a la autodeterminación informativa, que otorga a los ciudadanos la facultad de no dar sus datos personales sin saber que utilidad se le darán.

Dejó en claro que, en el caso de este padrón, el ceder estos datos no es optativo, pues el registro de una línea telefónica está condicionado a la entrega de todos los datos personales y por tanto es obligatorio.

“El PANAUT no resulta una medida legislativa necesaria para una sociedad democrática, pues no mantiene un equilibrio entre la necesidad de los datos en circunstancias limitadas y el debido respeto al derecho de privacidad de las personas, además de no encontrar justificación, pues la Ley Federal de Telecomunicaciones y el Código Nacional de Procedimientos Penales ya prevén una serie de mecanismos igualmente idóneos para colaborar con las autoridades de justicia en relación con la comisión de delitos, especialmente de los cometidos mediante telefonía celular, pero que resultan menos restrictivas de los derechos a la privacidad y protección de datos personales”, señaló la ministra Piña