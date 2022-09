Jiménez prende las alarmas del tricolor

JAVIER CONTRERAS

Los focos rojos de la selección mexicana están encendidos por la lesión de Raúl Jiménez, porque no muestra mejoría y tiene el tiempo en contra para estar el óptimas condiciones para ser elegido en el equipo que jugará la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Luego de que Gerardo Martino dijo que sólo llevará tres centrodelanteros y de que los fotos apuntaban a Santiago Giménez y a Rogelio Funes Mori como los candidatos para que uno de ellos fuera sacrificado, hoy el tema de Raúl Jiménez se pone en la vitrina ya que su lesión es más seria de lo que se pensaba y podría costarle el quedar fuera de la Copa del Mundo de Qatar.

Gerardo Martino lo consideró desde siempre como su delantero estelar y el mismo martes pasado reiteró que si está bien lo será, pero ahí es donde radica el problema, porque Jiménez está mal, y no de la fractura de cranéo que sufrió hacer dos años, no, sino de una pubalgia que ya le afectó el abductor y que lo tiene en una inactividad prolongada.

Y sí, hay preocupación por el tema de con Raúl Jiménez, porque las noticias ya no son buenas ni los pronósticos son lo óptimos que quisieran todos, luego de ser valorado nuevamente por los médicos.

NO TRABAJÓ

De hecho, ayer Raúl Jiménez fue el único que no estuvo en el entrenamiento del equipo por la tarde, acudió a realizarse una resonancia magnética.

Y es que de manera extraoficial se sabe que la en el pubis ya afectó al abductor y ahora tratan la manera de recuperarlo y sabe cuánto tiempo tardaría en regresar.

14 DE NOVIEMBRE, LA LISTA

Ademas, la lista definitiva la dará a conocer Gerardo Martino el 14 de noviembre y para esa fecha deben estar todos los convocados al cien por ciento , en lo físico y en lo futbolístico, así que Raúl Jiménez tiene menos de dos meses para ponerse en óptimas condiciones.

De esta forma el delantero que estaba seguro, hoy no lo está tanto, las alarmas están encendidas y habrá que ver si puede recuperarse; aunque el ‘Tata’ Martino en uno de tantos mensajes ocultos que dio, dijo que no pensó que la lesión de Raúl fuera ser tan seria y que ahora esperaba que se repusiera y poder contar con él, pero que llevaría a los que estuvieran al cien por ciento y difícilmente Raúl lo estará, porque no ha jugado en dos meses.

Martino estará al tanto de la evolución del jugador, pero sí, hay preocupación.