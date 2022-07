L-12: mucho ruido … pocos acusados

El gobierno capitalino ha manejado parcialmente el

desplome de la Línea 12 del Metro, ocurrido en mayo de 2021,

con saldo de 26 muertos, incluido un niño de doce años.

Imagine este absurdo: que la investigación la haga una dependencia del gobierno de la ciudad donde sucedieron los hechos.

Es decir, los subordinados de quien es visto como implicado. Más claro: que usted tuviera que investigar a su jefe. No ¿verdad? Algo así como lo fue Virgilio Andrade con Enrique Peña Nieto y La

Casa Blanca y con Luis Videgaray y la casa de Malinalco, esa que compró en abonos chiquitos para pagar menos.

O como Irma Eréndira Sandoval, ex secretaria de la Función Pública, con Manuel Bartlett Díaz, titular de CFE, a quien le atribuían tener 23 inmuebles no declarados, al que exoneró porque, dijo, no tenía por qué declararlos ya que son de su familia y pareja, y cada uno tiene ingresos.

Resulta que no se investiga ni a ICA ni a Carso, encargadas del pro- yecto y de la construcción ni a los gobiernos de Miguel Angel Mancera o Claudia Sheinbaum, responsables del mantenimiento.

De hecho, fue Mancera el que denunció la mala construcción de la llamada Línea Dorada, construida por Marcelo Ebrard Casaubon, hoy precandidato de Morena a la presidencia en 2024. Hasta la cerró.

Sólo se investiga a funcionarios menores. Ayer fueron imputados de homicidio culposo -no doloso- lesiones y daños y todo se arreglará con fianzas y uno que otro chivo expiatorio.

– Y eso que son distintos, se escuchó en radiopasillo.

MORENA BURLA LA LEY EN EDOMEX

En el Estado de México Movimiento Regeneración Nacional (Morena) va muy adelante de la ley, con miras a la elección de gobernador de 2023. El dirigente Mario Delgado Carrillo reconoce que la ley no les permite tener candidato o candidata en estos momentos, cuando lanzaron la convocatoria y cerraron inscripciones para elegir a su Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T en el Estado de México, como le han llama-

do para, precisamente, burlar la ley. En agosto ya habrá candidato o candidata y es ahí donde la alianza Va

por México debe comenzar a actuar.

EN VA POR MÉXICO

Alejandra del Moral se perfila para ser la candidata del PRI y de la alian- za Va por México, con PAN y PRD, porque en Morena Delfina Gómez quiere, ansía, repetir como abanderada, tras su derrota en 2017 ante Al- fredo Del Mazo Maza, actual gobernador.

Ana Lilia Herrera también hace ruido y quiere.

Ya se ha reunido, incluso, con ex colaboradores del expresidente En- rique Peña Nieto, primo de Del Mazo y exgobernador mexiquense.

Para las fiestas patrias PRI, PAN y PRD deberán tener también ya definido a quién van a lanzar, porque el ex alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, también quiere ser el candidato.

Y él es el PAN en suelo mexiquense.

-Si consiguen mantener la unidad, será un buen tiro en la elección, se escuchó en radiopasillo.

SE APUNTA

Arturo Santana ex vicepresidente de la Cámara de Diputados ya levantó la mano para buscar la alcaldía Iztapalapa. Conoce la problemática de esa demarcación, porque ha trabajado por años. El próximo lunes dará conferencia con el Frente Popular Francisco Villa en territorio de la Cuauhtémoc. El pretexto es el 99 aniversario luctuoso de Francisco Villa.

