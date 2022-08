La artillería pesada contra Alito y ‘la grandiosa idea de Bartlett’

-Que si no jalabas, se van a ir con todo.

Ese fue el mensaje que Manuel Velasco dio por teléfono a Alejandro Moreno Cárdenas, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en abril pasado.

-Oye, cabrón, yo quiero ayudar, quiero platicar con él, añadió en esa llamada.

Se refería a un diálogo con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, quien le pidió buscar al priista.

Ayer, Renato Sales Heredia, fiscal de Campeche, presentó una solicitud de juicio de procedencia en contra de Alito, como le llaman en su tierra, donde gobernó antes de llegar al mando tricolor.

Quiere Andrés Manuel López Obrador que se le retire el fuero y procesarlo judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito.

Es la respuesta al rechazo de los diputados del PRI , PAN y PRD a la reforma eléctrica, y de todas. De Va por México, al que alucina.

Es la utilización de la ley, como en los gobiernos anteriores del partido que sea. Es usar a Layda Sansores, actual gobernadora de Campeche, como ejecutora, con los audios que ha filtrado y, ahora, con la acusación.

Porque es una reforma constitucional y, por tal, se requiere la mayoría calificada o dos terceras partes de los legisladores, lo que no tiene Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Mejor dicho, lo que perdió en la elección intermedia de 2021, cuando Va por México le envió un mensaje de advertencia en la Ciudad de México, donde ganó nueve de dieciséis alcaldías y le arrebató también la cómoda mayoría en el Congreso local. En el Estado de México le borró en

municipios claves.

Moreno Cárdenas reaccionó de inmediato.

En un video distribuido en redes sociales dijo:

-El gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria en la que utilizan las instituciones del Estado para perseguir e intimidar a sus opositores.

Me amenazaron con que dejarse venir con todo y lo están cumpliendo.

Y reiteró:

No van a doblarme, no me van a asustar ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México.

A los tiranos hay que enfrentarlos. Estoy dispuesto hasta a dar mi vida.

Confío en las instituciones y en el marco legal de México que ellos pretenden pisotear para silenciar a quienes señalamos su desastre.

También reaccionó a la manera servil de Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara., quien hasta organizó conferencia de prensa para recibir la solicitud de Campeche.

LA GRANDIOSA IDEA DE BARTLETT

Miguel Angel Riquelme se tiró ayer contra Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

-La grandiosa idea de Manuel Bartlett de darles más carbón a los productores más pequeños y menos a los productores más grandes, provoca un coyotaje, que, al final, termina en la explotación de pozos sin la seguridad necesaria para poder cuidar la vida de los trabajadores.

Así, sin piedad, el gobernador de Coahuila balconeó al creador de la frase “chu-chu-chu”, respuesta cuando le preguntaron sobre sus veintitantos inmuebles no declarados y la compra de respiradores en plena crisis de Covid-19 a su hijo, León Manuel Bartlett Álvarez.

¡Ah! casas, depas, terrenos y más no son de él, sino de sus hijos y su pareja desde hace dos décadas, Julia Abdala. No sea mal pensado.

Vámonos: Entre Leticia Ramírez y Delfina Gómez no hay diferencia.

¿O sí?

